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輝達總部落腳處 網笑稱中正高中將成第一志願？

2025/05/19 17:46

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（19日）宣布台灣總部將設在台北的北士科。（記者田裕華攝）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（19日）宣布台灣總部將設在台北的北士科。（記者田裕華攝）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（19日）在台北國際電腦展（COMPUTEX）的專題演說中正式宣布台灣總部將設在台北的北士科。消息一出，引發外界關注，不少人好奇北士科在哪裡?有啥優勢，能受到黃仁勳青睞，將台灣總部設在該地?本報彙整相關資訊，讓你一次瞭解。

輝達台灣總部落腳的北士科T17、18兩區，與中正高中只相隔一條巷子，從中正高中操場翻牆過來，就是未來輝達總部的大門了，網友笑稱，中正高中恐會變第一志願了。

輝達台灣總部選定北士科，黃仁勳証實落腳T17、18（紅框）。（圖取自Google Map）輝達台灣總部選定北士科，黃仁勳証實落腳T17、18（紅框）。（圖取自Google Map）

北士科在哪裡?

「北士科」是「北投士林科技園區」的簡稱，位於北投區與士林區交界處（洲美地區一帶），園區面積約94.38公頃，以「智慧健康產業」為主軸發展，被台北市視為是市內下一個新興產業發展區域。

北士科優勢?

北士科園區鄰近北投、天母等優質生活圈及捷運淡水線明德、芝山及士林站，交通可說是十分便利。不僅如此，北士科周邊還擁有密集的生醫資源包含榮民總醫院、振興醫院以國立陽明交通大學與衛福部國家中醫藥研究所等，以及東吳大學、銘傳大學等多所高等教育學府，可為輝達帶來頂尖產學資源與人才供給。

此外，北士科附近還有華碩、和碩、英業達等大型企業深耕，搭配既有資通訊產業深厚基礎與能量，還有地方政府全力支援，上述種種優勢被認為是北士科雀屏中選的原因。

「北士科」是「北投士林科技園區」的簡稱，位於北投區與士林區交界處。（圖取自北士科官網）「北士科」是「北投士林科技園區」的簡稱，位於北投區與士林區交界處。（圖取自北士科官網）

輝達台灣總部選定士北科，是否落腳T17、18?

北士科園區有3區重要核心專區，分別為T16 、 T17 、 T18（台北市北投區軟橋段 88 、 91 、 93 地號）。有市場傳聞稱，輝達台灣總部將設在北士科的T17、T18，指旁邊有T16仁寶總部，還有華碩、和碩、英業達等大型企業，以產業供應鏈來說，符合輝達設置企業總部需求。

對於市場傳聞，產發局今也做出回應，稱北士科有許多市有土地，會與輝達再進一步確認。

隨著黃仁勳宣佈台灣總部落腳北士科後，有房市專家認為，輝達的進駐將為北士科周邊房市注入強勁動能，房價可望迎來一波漲勢，並將帶動整體大北投生活圈的發展。

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