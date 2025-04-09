晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

4/10為最後買進日！聲寶雨傘、阿瘦500現金抵用券等14檔股東會紀念品1次看

2025/04/09 13:18

股東會旺季即將到來，各公司股東會紀念品開始陸續發放。（示意圖，資料照）股東會旺季即將到來，各公司股東會紀念品開始陸續發放。（示意圖，資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕股東會旺季即將到來，各公司股東會紀念品開始陸續發放，明（4月10日）是獲得14檔股東會紀念品的最後買進日，包括聲寶（1604）「雨傘」、阿瘦（8443）「感恩購物金500元現金抵用券」、凡甲（3526）「蜂王清新植感草本皂二入盒」、超商卡、米等實用紀念品，想領取紀念品的投資人上車要快！

14檔公司及股東會紀念品，分別如下。

股票代號 公司名稱 最後買進日 股東會日期 股東紀念品
1452 宏益 4月10日 6月13日 高露潔旅行組 
1558 伸興 4月10日 6月13日 暖心植樸舒活皂二入 
1604 聲寶 4月10日 6月13日 雨傘 
2401 凌陽 4月10日 6月13日 7-11 商品卡50元 
2484 希華 4月10日 6月13日 米 
3028 增你強 4月10日 6月13日 多功能鑰匙扣燈
3048 益登 4月10日 6月13日 7-11 商品卡35元 
3289 宜特 4月10日 6月13日 禮券50元 
3526 凡甲 4月10日 6月13日 蜂王清新植感草本皂二入盒 
3567 逸昌 4月10日 6月13日 收納袋 
4533 協易機 4月10日 6月13日 7-11 35元商品卡 
6143 振曜 4月10日 6月13日 7-11 商品卡50元
8443 阿瘦 4月10日 6月13日 感恩購物金500元現金抵用券 
9919 康那香 4月10日 6月13日 口罩 

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財