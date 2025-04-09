4/10為最後買進日！聲寶雨傘、阿瘦500現金抵用券等14檔股東會紀念品1次看

股東會旺季即將到來，各公司股東會紀念品開始陸續發放。（示意圖，資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕股東會旺季即將到來，各公司股東會紀念品開始陸續發放，明（4月10日）是獲得14檔股東會紀念品的最後買進日，包括聲寶（1604）「雨傘」、阿瘦（8443）「感恩購物金500元現金抵用券」、凡甲（3526）「蜂王清新植感草本皂二入盒」、超商卡、米等實用紀念品，想領取紀念品的投資人上車要快！

14檔公司及股東會紀念品，分別如下。

股票代號 公司名稱 最後買進日 股東會日期 股東紀念品 1452 宏益 4月10日 6月13日 高露潔旅行組 1558 伸興 4月10日 6月13日 暖心植樸舒活皂二入 1604 聲寶 4月10日 6月13日 雨傘 2401 凌陽 4月10日 6月13日 7-11 商品卡50元 2484 希華 4月10日 6月13日 米 3028 增你強 4月10日 6月13日 多功能鑰匙扣燈 3048 益登 4月10日 6月13日 7-11 商品卡35元 3289 宜特 4月10日 6月13日 禮券50元 3526 凡甲 4月10日 6月13日 蜂王清新植感草本皂二入盒 3567 逸昌 4月10日 6月13日 收納袋 4533 協易機 4月10日 6月13日 7-11 35元商品卡 6143 振曜 4月10日 6月13日 7-11 商品卡50元 8443 阿瘦 4月10日 6月13日 感恩購物金500元現金抵用券 9919 康那香 4月10日 6月13日 口罩

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