4/10為最後買進日！聲寶雨傘、阿瘦500現金抵用券等14檔股東會紀念品1次看

股東會旺季即將到來，各公司股東會紀念品開始陸續發放。（示意圖，資料照）
高佳菁／核稿編輯
〔財經頻道／綜合報導〕股東會旺季即將到來，各公司股東會紀念品開始陸續發放，明（4月10日）是獲得14檔股東會紀念品的最後買進日，包括聲寶（1604）「雨傘」、阿瘦（8443）「感恩購物金500元現金抵用券」、凡甲（3526）「蜂王清新植感草本皂二入盒」、超商卡、米等實用紀念品，想領取紀念品的投資人上車要快！
14檔公司及股東會紀念品，分別如下。
|股票代號
|公司名稱
|最後買進日
|股東會日期
|股東紀念品
|1452
|宏益
|4月10日
|6月13日
|高露潔旅行組
|1558
|伸興
|4月10日
|6月13日
|暖心植樸舒活皂二入
|1604
|聲寶
|4月10日
|6月13日
|雨傘
|2401
|凌陽
|4月10日
|6月13日
|7-11 商品卡50元
|2484
|希華
|4月10日
|6月13日
|米
|3028
|增你強
|4月10日
|6月13日
|多功能鑰匙扣燈
|3048
|益登
|4月10日
|6月13日
|7-11 商品卡35元
|3289
|宜特
|4月10日
|6月13日
|禮券50元
|3526
|凡甲
|4月10日
|6月13日
|蜂王清新植感草本皂二入盒
|3567
|逸昌
|4月10日
|6月13日
|收納袋
|4533
|協易機
|4月10日
|6月13日
|7-11 35元商品卡
|6143
|振曜
|4月10日
|6月13日
|7-11 商品卡50元
|8443
|阿瘦
|4月10日
|6月13日
|感恩購物金500元現金抵用券
|9919
|康那香
|4月10日
|6月13日
|口罩
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