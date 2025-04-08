川普關稅艱鉅談判才開始！大摩點名亞洲「這國」挑戰僅次於中國

川普關稅艱鉅談判才開始！大摩點名在亞洲國家中，越南挑戰性，僅次於中國（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕僅管越南提議以零關稅來延遲美國總統川普46%的進口關稅徵收政策，不過，大摩經濟學家認為，越南與華盛頓達成協議的道路，在亞洲國家中的挑戰，僅次於中國，原因是越南對美國的巨額貿易順差，以及其在促進中國企業供應鏈轉移方面發揮的作用。

CNBC報導，越南一直被視為開展對外貿易的成功典範，吸引了世界上一些最大的公司建立中心，生產從鞋類到電子產品等各種產品，以滿足世界各地商店的需求。但現在，人們越來越擔心川普的激進關稅可能會破壞越南雄心勃勃的成長目標，儘管越南向華盛頓發出了外交提議，但經濟學家表示，川普不太可能很快改變政策。

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川普對越南徵收46%的進口關稅，是其針對180多個國家中最高的關稅之一。根據世界銀行的估計，到2023年，越南近90%的國內生產毛額來自商品和服務出口，這對越南來說是1個沉重的打擊。

華僑銀行經濟學家團隊估計，新的稅收可能導致越南今年的經濟成長率下降1.2個百分點，為此將越南2025年GDP成長預測下調至5%。這將大大削弱越南今年「至少8%」的雄心勃勃的目標。

根據美國的數據顯示，越南對美國的商品貿易順差從2018年的不到400億美元增長了兩倍多，達到去年創紀錄的1235億美元，預計2024年越南對美國的商品出口額將達到1366億美元。

華僑銀行稱，川普上週布的新稅可能導致越南今年的商品出口總額減少40%。華僑銀行引述越南海關部門的數據顯示，越南對美國的商品出口占其總貿易額的30%左右。

新的關稅還可能降低在越南建立製造基地的吸引力，從而對流入越南的外國直接投資造成壓力。

摩根士丹利首席亞洲經濟學家Chetan Ahya表示，除中國外，越南與華盛頓達成協議的道路，將比亞洲其他國家更具挑戰性，部分原因是越南對美國的貿易順差巨大，以及其在促進中國企業供應鏈轉移方面發揮的作用。

上週五與川普通電話後，越南共產黨中央委員會書記蘇林在一份聲明中表示，如果川普政府對越南出口到美國的產品採取同樣的措施，越南願意取消對美國進口產品的所有徵稅，將關稅稅率降至0%。

他也重申河內致力於增加從美國的進口以減少雙邊貿易順差，並鼓勵美國公司增加對越南的投資。

不過，白宮貿易顧問納瓦羅表示，越南零關稅提案遠不足以成為取消新稅的理由，因為非關稅詐欺才是最重要的，如中國產品經由越南進口、竊取智慧財產權、對商品徵收增值稅等，川普批評這些都是隱性貿易壁壘。

在川普大規模實施「互惠關稅」之前，越南曾試圖提出貿易妥協方案，包括降低液化天然氣和汽車等多種美國產品的關稅，以及批准在越南試運行Starlink衛星網路服務。

中國採取報復措施，對所有美國商品加徵34%的關稅，但大多數亞洲經濟體選擇不採取直接報復。

三菱日聯銀行高級亞洲經濟學家邁克爾·萬表示，亞洲經濟體與美國的談判可能「不會產生預期的結果，尤其是對越南等對美國存在大量貿易順差的國家」。

他說，雖然越南與川普政府的談判可能“取得一些成果”，但美國不太可能提出“大幅”削減關稅。

萬表示，中國的報復行動使越南與美國的談判變得複雜，因為政策制定者擔心中國企業可能會利用對越南較為寬鬆的關稅。

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