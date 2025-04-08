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焦點股》廣達：台灣首富2天蒸發182億

2025/04/08 11:06

廣達今日上午10時04分一度再度觸及跌停價189元，董事長林百里手中超過41.5萬張持股近2天共計蒸發182.92億元。（資料照）廣達今日上午10時04分一度再度觸及跌停價189元，董事長林百里手中超過41.5萬張持股近2天共計蒸發182.92億元。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕廣達（2382）今日上午10時04分一度再度觸及跌停價189元，董事長林百里手中超過41.5萬張持股近2天共計蒸發182.92億元，此外，緯創（3231）盤中也再度亮起綠燈，同一時間股價暫報跌停價81.9元，成交量逾3.7萬張，尚有超過3000張跌停委賣單尚待消化。

根據廣達公開資料，林百里個人持有公司4億1573萬8138股，也就是41萬5738張138股，持股比例10.76%，由於廣達股價連日重挫，其所持有的普通股價值也大幅縮水，而副董事長梁次震則持有8264萬5736股，也就是8萬2645張736股，兩日蒸發36.36億元。

除了廣達、緯創，其餘電子五哥英業達（2356）、仁寶（2324）、和碩（4938）截至發稿時的盤中股價表現也都重挫7%以上，業者皆與筆電、AI伺服器客戶保持密切聯繫，商討產能對策，全力因應美國總統川普祭出的對等關稅措施。

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