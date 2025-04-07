美國關稅衝擊大 岡山「螺絲窟」業者剉咧等

美國2日宣布對台課徵32%關稅，國內「螺絲窟」高雄岡山地區螺絲、螺帽扣件業者「剉咧等」。（記者蘇福男攝）

〔記者蘇福男／高雄報導〕美國2日宣布對台課徵32%關稅，國內「螺絲窟」高雄岡山地區螺絲、螺帽扣件業者「剉咧等」，業者期望政府與川普政府談判出好的結果。

川普政府在我國清明連假宣布對台課徵32%關稅，連日來因各界消息混亂，今天是連假結束第一天上工，業者紛紛打探美國關稅可能帶來的衝擊。

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台灣螺絲貿易協會今天針對美國關稅案，製作一份意見調查表，希望會員就關稅對進出口成本的影響、對等供應鏈穩定性的衝擊或公司營運與價格策略的調整，及期望政府能提供何種協助，能回傳給該會秘書處，尤其對於客戶各種要求，務必確實跟協會反映，協會將彙整統計反應給政府單位政策參考。

去年高雄金屬加工製品產值達2330億元，輸美產值約佔24%、564億元，其中螺絲、螺帽出口比例高達92%。（記者蘇福男攝）

台灣螺絲公會理事長蔡永裕也向同業「信心喊話」，強調全球螺絲、螺帽出口到美國的關稅一致，尤其台灣產品具有關鍵性、安全性及認證等優勢，較難被取代，籲請業者安心。

前理事長蔡圖晉表示，我國螺絲、螺帽產品約44%出口美國，這2年螺絲扣件產業相當不景氣，業者好不容易苦撐活下來，這波又面臨關稅衝擊，業者都期望政府能與川普政府談判出好的結果。

岡山本洲工業區聚集近百家中小規模螺絲工廠，是產業興衰指標性觀察重點，部分業者指出，去年（2024）底開始，工廠大都正常上下班，移工加班變少，下班後廠區一片冷清，和以往熱絡景象成強烈反比；如今關稅戰再添不確定因素，讓業者對後市「剉咧等」！

據財政部統計，去年（2024）我國螺絲、螺帽扣件出口美國佔比高達46%，是最大經濟命脈，其中，高雄金屬加工製品產值達2330億元，輸美產值約佔24%、564億元，螺絲、螺帽出口比例達92%。

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