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高關稅衝擊 蔣萬安：北市約2800家受影響 佔總營業額5％

2025/04/07 15:20

台北市長蔣萬安今（7）日表示，目前評估北市約有2800家業者受到影響，營業額約2900億元，佔北市整體營業額約5%。（記者何玉華攝）台北市長蔣萬安今（7）日表示，目前評估北市約有2800家業者受到影響，營業額約2900億元，佔北市整體營業額約5%。（記者何玉華攝）

〔記者何玉華／台北報導〕美國總統川普宣布退台課徵32%關稅，對國內產業造成衝擊，台北市長蔣萬安今（7）日下午將先後拜會內湖科技發展協會、台北市進出口公會、台北商業會座談，聽取意見，他表示，目前評估北市預估有2800家業者受到影響，營業額約2900億元，佔北市整體營業額大概5%。

蔣萬安下午與內湖科技發展協會座談前受訪表示，美國高關稅確實對產業、中小企業、民眾造成非常嚴峻的衝擊，特別內科是關鍵技術研發的重鎮，也仰賴大量的出口，幾位代表已經反映希望政府能協助的事項，包括租稅、利息補貼、還款期延長等，更重要的是希望市府能夠加大力道協助數位、永續的轉型；市府會把第一線產業接下來受到的衝擊、問題彙整起來，反映給中央。最重要的是國難當頭，沒有內耗的空間，全國就是團結以對。

蔣萬安表示，目前評估受創比較嚴重的是資工訊產業，汽車零組件，電子零件，還有台北市商業會有反應運動器材設備、自行車等，約有2800家業者受到衝擊，總營業額約2900億元，佔整體營業額的5%，市府會加大力道來加速輔導協助。

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