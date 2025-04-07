搶攻高效能AI Chromebook市場 聯發科推出3奈米處理器

聯發科今日宣布推出Kompanio Ultra處理器，採用最先進3奈米，為高效能AI Chromebook樹立最新里程碑。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕 聯發科（2454）今日宣布推出Kompanio Ultra處理器，採用最先進3奈米，為高效能AI Chromebook樹立最新里程碑，聯發科表示，憑藉聯發科在旗艦處理器創新的優異成果，Kompanio Ultra為最新Chromebook Plus帶來極佳的邊緣AI能力、卓越的運算效能，與業界領先的能效。

聯發科客戶運算事業部總經理Adam King表示，Kompanio Ultra充分展現聯發科技多年來作為行動運算領域領導者，致力於突破行動運算效能與效率的承諾，與Google密切合作，確保最新的Chromebook Plus享有新一代邊緣AI能力、卓越的每瓦效能，以及沉浸式多媒體功能。

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聯發科表示，Kompanio Ultra是聯發科技迄今最強勁的Chromebook處理器，以50 TOPS的AI處理效能，於裝置端實現生成式AI體驗。內建的聯發科第八代NPU，在裝置端離線提供快速、安全、高效率的AI運算處理能力，讓使用者能享有即時的任務自動化、個人化的運算、流暢的AI強化流程等功能。

以最先進3奈米製程打造的Kompanio Ultra，採用全大核CPU架構並包含最高頻率達3.62GHz的Arm Cortex-X925處理器，提供業界領先的單線程與多線程效能。不論是處理影片剪輯、內容創作或是高解析度的電玩等重載應用程式，Kompanio Ultra都能透過優異的多任務處理能力，確保使用者擁有流暢、無延遲的體驗。

Google ChromeOS副總經理暨Google for Education總經理John Solomon表示，對於與聯發科下一階段的合作倍感期待。Kompanio Ultra將為Chromebook Plus帶來實現全新裝置端AI功能的機會，並透過出色的能效，為用戶增加寶貴的使用時間。

Kompanio Ultra為高負載需求而設計，協助使用者完成更多工作，且擁有無與倫比的用電效率，以確保電池整天續航而不犧牲效能。聯發科先進的電源管理與高容量晶片快取能力，進一步優化電力使用模式，讓使用者能在一次充電後，能更長時間進行工作、欣賞影音串流或玩遊戲。

Kompanio Ultra支援多螢幕顯示，可外接兩個4K螢幕，提供流暢的多任務處理與娛樂體驗；其先進的Hi-Fi音訊處理技術，能確保通話音質清晰、沉浸式音效。

為達成超高速、低延遲的連線品質，Kompanio Ultra支援Wi-Fi 7，以提供卓越的涵蓋範圍與可靠度。此外，其安靜且低溫運行，以及輕盈便攜等特性，是專為外型時尚的Chromebook所設計，為使用者帶來更優質體驗。

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