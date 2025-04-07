裕慶金屬：展示架和電動床機構件皆未納入對等關稅項目

裕慶金屬（6957）表示，旗下商用展示架、電動床機構件皆仍適用貿易擴展法第232條所課徵25％關稅，未納入此次新增的對等關稅項目。 （記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕美國發動新一輪對等關稅戰，裕慶金屬（6957）表示，旗下商用展示架、電動床機構件皆仍適用貿易擴展法第232條所課徵25％關稅，未納入此次新增的對等關稅項目，旗下中國、台灣生產基地，以及建置中的印尼泗水新廠等，皆排除此次新增對等關稅範圍；美國政府先前已加徵的關稅皆由客戶負擔。

裕慶-KY強調，集團整體營運及輸美產品皆保持正常，依據客戶訂單指定交期時程出貨不受影響，近日裕慶-KY開發設計的智能灑水功能植物架、展示架閉門系統等新品，仍持續接獲美國第一、二大的家居裝修產品零售商放大下單量能，加上美國百貨零售連鎖店（K）亦持續增加下單力道，維持合作黏著度。

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裕慶-KY指出，旗下商用展示架屬高客製化，滿足客戶門市需求規劃設計、量產及服務的全方位解決方案，其產品為客戶展店、門市汰換之必要資本性資出，並依據客戶門市約5年折舊年限攤提支出費用，但產品交期更關乎客戶能否順利展店、改裝以創造客戶金流進度，較不易更換供應鏈之特性。

以去年下半年以來，美國政府接連祭出加徵中國輸美關稅、全面針對進口鋼鋁加徵關税政策，裕慶-KY銷往美國商用展示架產品與美國客戶皆已充分合議關稅皆由客戶自行負擔，以及原物料價格波動致使成本上升的彈性價格調整機制，2024年全年毛利率仍保持4成以上水準。

裕慶-KY已啟動全球化業務銷售版圖策略，增加非美區域接單貢獻挹注，有助於分散區域銷售風險，更進一步擴大商用展示架業務接單量能明顯提升，今年接獲中國全家連鎖超商華中、華東地區門市商用展示架訂單，以及中國最大貨櫃生產商-中集集團針對電動車引擎生產治具架，已於3月中下旬小量出貨，第二季出貨貢獻將陸續放大。

裕慶-KY仍會密切關注國際政經局勢，配合客戶因應市場需求，完善布局中國、台灣及印尼新廠生產供應，旗下印尼泗水新廠投資計畫預計今年下半年投產，再加上裕慶-KY規劃舊金山新倉庫有望於上半年啟用，提供客戶後段分店及分部門包裝、理貨服務及商用展示架到店安裝等服務，創造集團營運成長動能。

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