焦點股》鴻海：開盤帶量跌停 創近1年新低價

鴻海在美國總統川普祭出的對等關稅影響之下，今日加入台股電子族群的跌停行列。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）在美國總統川普祭出的對等關稅影響之下，今日加入台股電子族群的跌停行列，在市場信心大受衝擊之下，股價開盤即摜殺至跌停價138.5元，成交量1.9萬張，創去年4月16日盤中以來的最低價，截至上午9時23分仍有超過20萬張跌停價委賣單尚待消化。

鴻海5日公布3月營收5521億元，月增0.13%、年增23.37%，創歷年同期新高紀錄，首季整體營收為1 兆6422億元，季減22.98%、年增24.20%，也寫歷年同期新猷。

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鴻海管理層預估，第2季雲端網路屬傳統淡季，主要產品進入新舊產品轉換期，但仍將保持成長趨勢，以目前能見度來看，預估集團第2季營運展望將呈現季增、年增的表現，但需持續關注全球政經局勢變化帶來的影響。

市場認為，即使鴻海在美國、墨西哥佈局的AI伺服器產能相對安全，但其營收規模仍佔一定程度比重的蘋果電子產品則受到巨大衝擊，應關注新一波關稅帶來的後續效應，諸多對台廠營運造成的影響將包括成本、通膨導致產品價格上漲，以及企業與客戶之間的分攤、匯損等。

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