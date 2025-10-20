戰狼外交退場？李成鋼被免職 李詠箑接任駐WTO大使

中國國家主席習近平免去李成鋼「中國常駐世界貿易組織（WTO）代表、特命全權大使，兼常駐聯合國日內瓦辦事處及瑞士其他國際組織副代表」的職務。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕中媒報導，中國國家主席習近平今（20日）根據全國人民代表大會常務委員會的決定，進行多項外交人事任免，其中最受矚目的變動，是免去李成鋼「中國常駐世界貿易組織（WTO）代表、特命全權大使，兼常駐聯合國日內瓦辦事處及瑞士其他國際組織副代表」的職務。

綜合媒體報導，李成鋼近年在國際經貿領域活躍，於2021年2月出任中國常駐WTO代表，今年4月更晉升為商務部副部長兼國際貿易談判代表。

然而，他強硬直接的作風與火爆性格，近期多次引發外界熱議。像是今年8月底，李成鋼突然現身華府，並在會談中展現極具攻擊性的姿態，甚至以「中國若受阻將令全球陷入混亂」為威脅，試圖阻止美方對中國船隻徵收停靠費。

對於李成鋼的行徑，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）日前出席美國財經媒體CNBC主辦的「投資美國」論壇時猛烈抨擊李成鋼「非常不尊重人」、「精神失常（unhinged）」，行為舉止「失控」並發表具威脅性的言論，是典型的北京戰狼式談判代表

如今，這位強硬派的商務部高層似乎踢到鐵板。中國新華社今（20日）報導指出，習近平已根據全國人民代表大會常務委員會的決定，任免李成鋼的中華人民共和國常駐世界貿易組織代表、特命全權大使，兼常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織副代表職務，由李詠箑接任WTO常駐代表及相關職務。

根據中國商務部官網顯示，目前李成鋼仍然是國際貿易談判代表（正部長級）兼副部長。

