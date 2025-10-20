中國拆解DUV想造山寨版 失敗後急向艾司摩爾求救

近日傳出，中國技術人員將艾司摩爾DUV拆解，試圖重新組裝卻失敗，找上艾司摩爾人員協助維修。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕近日市場傳出，中國用於生產晶片的DUV（深紫外光）曝光機壞了，中方緊急打電話向荷商艾司摩爾（ASML）尋求協助維修，經技術人員檢查卻發現，是中國人自己拆壞。地緣政治分析師魏雪特（Brandon Weichert）分析指出，中國試圖利用逆向工程找到自主研發相關機器的方法，但最終以失敗告終。

魏雪特在X撰文表示，當艾司摩爾的技術人員到現場檢查後發現，中國人試圖拆解這家公司的機器、重新組裝，並在組裝的過程中將機器弄壞了。目前不清楚艾司摩爾是否真的完成維修，雖然中國與這家荷蘭公司有簽訂維修協議，但考量到客戶的「不當行為」導致機器故障，因此無法想像這份合約是否會正常履行。

魏雪特指出，中國技術人員拆解艾司摩爾舊款DUV曝光機的原因是「他們拼命想脫離因購買最新曝光機而面臨的美國制裁」。

魏雪特提到，透過拆解舊款曝光機並嘗試重新組裝，中國技術人員學到了很多東西。他們試圖對現有設備進行逆向工程，期待能找到自主研發更先進設備的方法，好讓自己不用在依靠那些需要通過美國批准的機器，但顯然他們並沒有成功。

在美方施壓下，艾司摩爾被禁止向中國出售最先進的EUV（極紫外光）設備，並逐步收緊對DUV的供應限制，美中緊張局勢升溫下，中國的DUV很快也可能面臨「斷供」危機。

魏雪特表示，北京正在變得愈來愈絕望，他們的經濟正在放緩，這代表中國政府正遭遇一些意想不到的阻礙。自從武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情以來，習近平政權就一直很脆弱。

魏雪特提到，科技限制造成的損害比先前預期的更大，所有這些都表明，如果中國無法掌控經濟或科技領域，他們可能會尋求在軍事領域施加控制。魏雪特補充，還有一點要考慮的是，這也代表北京在稀土的行動將是重頭戲，如果川普團隊能克服這一困境，將迫使北京比預期更快的採取報復行動。

