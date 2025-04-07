可寧衛CB今日以101元掛牌，強調營運不受關稅政策影響。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕國內環保大廠可寧衛（8422） 發行無擔保可投換公司債（CB），共募集20.2億元，今（7）日正式掛牌；面對近來因美國提高關稅之故美股重挫，台股也人心惶惶，可寧衛表示，廢棄物市場具有較強的地域性，業務並不受國際關稅政策的影響。

可寧衛長期耕耘環保及循環經濟領域，除持續深化廢棄物處理領域及土壤整治服務外，也積極布局循環經濟、再利用業務建構ESG生態系，包括投入再生紙廠、固體再生燃料SRF製造及汽電共生、再生粒料及CLSM事業等；同時，透過轉投資大云永續續技，更跨足廢棄物整合平台服務與ESG永續管理的數位解決方案，進一步強化在智慧環保與續續領域的能量。

請繼續往下閱讀...

在營運表現方面，可寧衛去年營收51.69億元，稅後淨利11.75億元，年增幅度雙雙達約20%，董事會也決議配發每股現金股利10元，配發率超轉90%，現金股利殖利率逾5%。

今年首季營收14.61億元、年成長14%。可寧衛表示，核心本業事業廢棄物處理業務維持穩定成長，轉投資事業也逐步發酵，持續貢獻營收與整體成長動能，另有新啟動的土壤污染整治專案挹注營運，預期將進一步推升毛利與整體獲利表現。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法