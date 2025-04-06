開車族快去加油！汽油4/7起漲1角

中油今天宣布，7日凌晨零時起汽油價格每公升調漲新台幣0.1元、柴油價格不調整。（資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中油今天宣布，7日凌晨零時起汽油價格每公升調漲新台幣0.1元、柴油價格不調整。

台灣中油表示，本週國際油價下跌，浮動油價調整原則調價指標7D3B週均價跌0.11美元，新台幣兌美元匯率貶值0.071元，漲幅為0.05%。

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台灣中油指出，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲1.6元及1.2元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星） ，汽、柴油各吸收1.4元及1.1元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.1元，平穩雙機制啟動，汽、柴油各共吸收1.5元及1.2元，國內汽油實際每公升價格調漲0.1元、柴油價格不調整。

調整後的參考零售價格，分別為92無鉛汽油每公升28.8元、95無鉛汽油每公升30.3元、98無鉛汽油每公升32.3元、超級柴油每公升27.9元。

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