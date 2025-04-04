因應美關稅 經部加碼200億支持研發轉型 產業聯盟最高補助4000萬

經濟部加碼編列200億元提出「研發轉型補助」措施。（圖取自行政院直播）

〔記者廖家寧／台北報導〕行政院今（4日）召開 「因應美國關稅 我國出口供應鏈支持方案」記者會，經濟部次長何晉滄說明，為提升產業競爭力，支持企業投入跨域整合、雙軸轉型等研發，經濟部加碼編列200億元提出「研發轉型補助」措施，補助單一企業最高500萬元、補助產業聯盟最高4000萬元。

經濟部加碼編列200億元預算支持「研發轉型補助」，廠商申請資格須有工廠登記證的製造業，並受到美國加徵關稅影響，且近3年具輸美實績（關聯產業若無輸美實績，可透過產業聯盟方式提出）。

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補助標的方面，何晉滄說明，為協助廠商開發數位與淨零雙軸轉型、技術加值、跨域整合，只要行銷海外、取得認驗證或是取得海外訂單，經濟部都可給予支持。

補助經費個案最高500萬元，產業聯盟（以大帶小1+4）最高補助4000萬元，補助費用不超過總經費50%，行銷費用不超過30％。

開拓市場方面，經濟部編列100億元協助廠商爭取海外訂單，只要廠商在海外新設展示中心、發貨倉倉庫等實體據點，或經營代理、經銷等，單一企業最高補助500萬元、2家以上聯合申請最高補助2000萬元。申請限制部分，自籌款須超過總經費50%，且單家或多家申請補助僅能擇一申請。

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