中美關稅休戰 兩家科技廠是大贏家

美分析師稱，中美貿易緊張局勢緩解，將帶來一個明顯的贏家，那就是「輝達」。（法新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕韋德布希分析師兼科技股觀察員丹艾夫斯 （Dan Ives） 表示，中美貿易緊張局勢緩解，輝達將是最大贏家，但除了輝達之外，還有一位贏家「蘋果」。

外媒指出，隨著中美貿易戰降溫，輝達市值重回3兆美元俱樂部，為2月以來首見。艾夫斯接受雅虎財經採訪時表示，世界上只有一種晶片可推動人工智能革命，這晶片是由人工智能教父黃仁勳和輝達所帶領。近日黃仁勳在沙烏地阿拉伯與數十名科技高層一起參加由川普總統主導的交易盛會，這是川普第二任期內首次重大出訪。

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分析師指出，輝達股價明顯表態，有部分是受美國釋出善意，將售給沙烏地阿拉伯更多先進人工智慧晶片的使用權，增強了這個海灣國家購買高性能半導體的能力。

至於美國持續縮緊對中國出口先進晶片的力道。對此，MacroLens策略師麥卡錫（Brian McCarthy）認為，美國對中國的晶片出口限制「很難執行」。他強調，要把走私晶片全堵住非常困難。因為中國人有一套完善的運送網絡，可以把各種產品轉入地下。

因此，儘管存在國家安全問題，但如果中國能夠利用間接晶片採購來繞過出口管制，那麼這對輝達股東來說，可能是個福音。

據報導，中美達成暫時協議後，輝達週一股價大漲逾5%、週二再飆升逾5%，推升市值重回3兆美元俱樂部。

分析師指出，中美停戰的大贏家，除了輝達之外，還有蘋果。對於蘋果在本月稍早的收益報告中估計，關稅將使其面臨9億美元（約新台幣273.1億元）的損失。

對此，Prairie Operating市場策略執行副總裁巴塞內塞（Lou Basenese）表示，這件事情不用太擔心，9億美元真的只是一個四捨五入的誤差。他認為，如果美國和中國達成永久降低關稅的協議，這種不利因素可能會得到緩解。

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