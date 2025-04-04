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川普關稅害慘！全球500大富豪身價蒸發逾6.8兆 「這2人」最傷

2025/04/04 15:14

川普祭出對等關稅，讓全球500位億萬富豪的總財富1天蒸發了2080億美元。（資料照，路透）川普祭出對等關稅，讓全球500位億萬富豪的總財富1天蒸發了2080億美元。（資料照，路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普2日宣布全面對等關稅，導致全球市場陷入混亂，導致全球500位億萬富豪的總財富1天蒸發了2080億美元（約新台幣6.87兆元），打擊最嚴重的2人，分別是Meta執行長札克柏格（Mark Zuckerberg）以及亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）。

《彭博》報導，彭博億萬富豪指數（Bloomberg Billionaires Index）顯示，全球前500大富豪的身價合計損失2080億美元，創下該指數13年歷史中的第4大單日跌幅，也是COVID-19疫情高峰迄今最高紀錄。

報導指出，指數追蹤的富豪有超過一半財富出現縮水，平均縮水幅度為3.3%。美國億萬富翁受到的打擊最為嚴重，其中Meta執行長札克柏格以及亞馬遜創辦人貝佐斯最為嚴重。

Meta執行長札克柏格是以美元計算損失最慘重的富豪，由於Meta股價重挫9%，導致他的財富跟著縮減179億美元（約新台幣5909億元），約佔其財富9%。Meta股價自2月中旬累計跌約28%。

其次是貝佐斯，個人財富縮水159億美元（約新台幣5249億元）。亞馬遜股價3日大跌9%，創下自2022年4月以來的最大單日跌幅。該公司股價自2月高點以來已累計下跌超過25%。

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