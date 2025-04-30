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高通新晶片代工爭奪戰 專家認台積電3奈米勝三星2奈米

2025/04/30 21:45

高通今年稍後將推出的全新的驍龍8 Elite Gen 2 SoC，是台積電和三星代工的爭奪戰。（路透）高通今年稍後將推出的全新的驍龍8 Elite Gen 2 SoC，是台積電和三星代工的爭奪戰。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，高通今年稍後將推出的全新的驍龍8 Elite Gen 2 SoC，是台積電和三星代工的爭奪戰，可能有台積電3奈米製造和三星代工廠2奈米的版本呈現。專家認為，三星2奈米製程最終仍將落後於台積電3奈米製程，選擇台積電較佳。

預計高通將在今年稍後推出全新的驍龍8 Elite Gen 2 SoC，以延續其成功的旗艦SoC驍龍8 Elite 的出色表現。有消息稱，這款SoC可能由台積電採用其3奈米（N3P） 製程製造，這是一種比8 Elite的N3E 製程更先進的3奈米製程。

然而，似乎並非所有Snapdragon 8 Elite Gen 2 SoC 都將由台積電製造，因為據說三星代工廠現在正在爭奪至少一款旗艦SoC的競爭。

根據韓國SE Daily（透過X 上的Jukanlosreve）援引業內消息人士的報導，據稱三星代工廠正在與高通協調計劃，在年底前生產2奈米晶片，很可能屬於Snapdragon 8 Elite Gen 2 標誌/SoC 世代。

不過，三星將採用更先進的2奈米製程生產，而台積電將採用3奈米製程生產。報告沒有提及原因，但很可能是因為三星2奈米製程最終仍將落後於台積電3奈米製程。

報導稱，完成的晶片可能會搭載在三星計劃明年下半年發布的Galaxy智慧型手機上。如果三星堅持目前的計劃，可能會在Galaxy Z Fold 8上看到三星生產的Snapdragon 8 Elite Gen 2，不過晶片訂單量不大。

產業專家Aamir Siddiqui撰文指出，如果可以選擇的話，他更喜歡台積電的版本，因為它已經過嘗試並且值得信賴，但也願意接受三星代工廠正在開發的任何產品所帶來的驚喜。

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