美元下神壇、亞洲貨幣崛起！高盛點名這3種貨幣是主要贏家

在各國央行加速「去美元化」，高盛表示，韓元、星幣與人民幣，被視為亞洲最有潛力的替代方案。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在各國央行加速「去美元化」，轉向其他儲備貨幣配置，加上美元仍被高估17%，高盛表示，韓元、星幣和人民幣分別因債市開放、信用評等高、貿易量大，被視為亞洲最有潛力的替代方案。

外媒報導，高盛分析師Danny Suwanapruti和Rina Jio在最新報告中寫道，隨著各國央行尋求將儲備資產多元化，高盛分析師認為，減少對美元的多元化投資應該持續下去，因為這一趨勢在過去十年中已經根深蒂固。

請繼續往下閱讀...

雖然美元仍是目前全球最主要的儲備貨幣，但美元的地位也開始「有裂痕」，這股「去美元化」的風，最早能追溯到2022年。當時俄烏衝突爆發，美國凍結了俄羅斯的美元儲備資產，切斷了俄羅斯與國際金融體系的連結。

這項措施令全球央行擔憂，如果連存美元都能被凍結，那還有什麼是真正安全的？於是，各國央行正加速尋找美元的替代品。

如今，川普再度執政的不確定性，打擊了外資對美資產的信心，再加上美國財政政策和貿易政策反覆搖擺，市場的避險情緒正在變向。

另美國例外論正在減弱，雖然，彭博美元指數自2月高峰以來已下跌逾7%，但根據高盛的指標，美元仍被高估約17%，分析師指出，預計全球資產將輪換至其他資產，其中亞洲資產可能是其中的一部分。

而在各國央行增加對亞洲貨幣的配置上，又以韓元、星幣、人民幣最具吸引力，成為亞洲資金流動的首選貨幣。

高盛進一步分析指出，在韓元部分，韓國預計明年被納入富時世界國債指數（WGBI），這意味著全球央行會配置更多韓債，也將持有更多韓元。

而星幣方面，由於新加坡是AAA評級國家，本就深受央行信任，其金融市場穩定、交易透明，吸引了各國央行的投資。

至於人民幣，中國作為全球最大貿易國之一，人民幣天然有流動性優勢，是「順理成章的候選人」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法