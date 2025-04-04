美國「經濟心臟」被瞄準 ? 紐時 : 美服務貿易順差近10兆元 恐成各國報復「破口」

服務業為美國經濟主體，受川普關稅影響的國家，恐在此領域進行反制行動。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《紐約時報》報導，美國總統川普（Donald Trump）表示美國進口的商品多於出口，讓他感到憤怒，但他很少提及，美國在服務貿易方面是恰恰相反。據報導，美國在貨品貿易上長期處於逆差，但在服務貿易上占有優勢，2024年已經為美國帶來超過1兆美元（約新台幣33.11兆元）收入。

根據美國人口普查局（U.S. Census Bureau）數據，美國對加拿大、中國、日本、墨西哥及多個歐洲國家在服務貿易上擁有順差，這些國家在關稅戰中可能將報復焦點放在美國服務業上。

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《紐約時報》指出，美國是全球最大的服務輸出國，涵蓋金融、旅遊、工程、醫療、雲端運算等產業，且其中許多服務透過數位方式輸出，例如國際旅客入住美國飯店、全球觀眾付費觀看美國影視內容等，都為美國的經濟帶來巨額盈餘。

美國是全球最大的服務出口國，其中大部分的服務，從金融服務到雲端運算都是透過數位方式交付。數據顯示，2024年美國在服務貿易方面的順差接近3000億美元（約新台幣9.93兆元）。

圖盧茲經濟學院教授塞薩爾·伊達爾戈指出，美國在數位產品方面的貿易順差至少有6000億美元（約新台幣19.8兆元），這與世界第七大出口國法國的出口總額相當。

許多遭受美國商品關稅打擊的國家，與美國之間在服務貿易上存在逆差。專家建議，反擊針對川普商品關稅時，可對美國經濟施加壓力，歐盟可以利用限制服務進入，作為施壓的手段工具。

歐洲政治風險研究機構「歐亞集團」（Eurasia Group）歐洲區總監拉赫曼（Mujtaba Rahman）直言：「歐洲真正的籌碼就在服務業領域，局勢可能會在升溫後才緩和。」

此外，歐盟新法案或成美國科技業噩夢。據報導，歐盟近年加強對科技產業的監管，已對美國矽谷企業施加嚴格規範。

分析師指出，歐盟可能利用2021年提出的「反脅迫工具」（Anti-Coercion Instrument）來反擊美國關稅，該法案賦予歐盟「廣泛反制措施」，可能涵蓋提高關稅、限制美國服務貿易，甚至影響智慧財產權規範。

歐盟官員透露，若美歐貿易戰持續升溫，這項工具的啟動將是「一種可能性」。過去歐盟對美國科技巨頭的監管已經改變許多產品運作方式，包括Google修改搜尋結果顯示方式、Apple調整App Store政策，以及Meta改變Instagram和Facebook營運模式。

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