馬斯克害慘特斯拉！股價單季暴跌36％、市值蒸發逾15兆

民眾發起反馬斯克與特斯拉行動。（美聯社資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉 （Tesla）週一收跌1.6%，至每股259.16美元，單季暴跌36%，創下2022年底以來最慘跌幅，市值蒸發逾4600億美元（約新台幣15兆元）。

《CNBC》報導，特斯拉股價在今年前3個月暴跌36%，上次表現更慘是在2022年底、股價暴跌54%，當時執行長馬斯克（Elon Musk）出售超過220億美元的特斯拉股票，以籌資440億美元收購Twitter（現更名為X）。

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值得一提的是，上週五馬斯克宣布，他的人工智慧（AI）新創xAI已收購X，交易對應X的估值為330億美元（約新台幣1.09兆元）。

第1季特斯拉股價暴跌蒸發逾4600億美元市值，大部分時間，馬斯克身兼第2任川普政府官員，負責削減政府支出與監管，並裁撤數萬名聯邦員工。

截至3月24日，效率部（DOGE）網站聲稱已削減1400億美元（約新台幣4.6兆元）聯邦支出，但這個數字還不到特斯拉市值損失的3分之1。

週日馬斯克晚間在威斯康辛州綠灣市（Green Bay）舉行的活動上表示：「我的特斯拉股票，還有所有投資人持有的特斯拉股票，幾乎都腰斬了。」該活動旨在為他支持的右翼法官拉票，該法官將參加週二的州最高法院選舉。他補充：「這份工作真的代價高昂。」

效率部網站此前因多次出現錯誤資訊而被迫修正相關數據，馬斯克關於聯邦預算浪費、詐欺與濫用的許多指控也被證實具誤導性或不實。

近期馬斯克接受《福斯新聞》專訪時表示，他與效率部計劃在5月前削減1兆美元（約新台幣33兆元）聯邦支出。

馬斯克進入白宮是拖累特斯拉股價的因素之一，他的角色引發抗議潮、抵制行動，甚至全球特斯拉門市與車輛遭到暴力攻擊。總統川普的汽車關稅也對特斯拉構成威脅，因該政策涉及特斯拉的關鍵供應鏈，特別是墨西哥與中國。

關稅憂慮引發科技股拋售，那斯達克指數本季下跌10%，創2022年來最大跌幅。

此外特斯拉還面臨其他逆風，包括新車銷量大幅下降，以及競爭對手超車之際，公司仍須兌現馬斯克對無人計程車（robotaxis）的承諾。

馬斯克承諾，特斯拉將於6月在德州奧斯汀推出無人駕駛叫車服務，但部分分析師對公司能否如期實現這項目標持懷疑態度。

過去10年來，馬斯克多次承諾，現有特斯拉車輛只需1次軟體升級即可變成無人計程車。但在第4季財報電話會議上，他改口新版「全自動輔助駕駛」（FSD）軟體還需要硬體升級才能真正實現這目標。

儘管第1季股價大跌讓股東飽受煎熬，但特斯拉股價波動劇烈已非首次。2024年第1季，特斯拉因銷量下滑與競爭加劇導致股價暴跌29%，但隨後反彈，全年仍上漲63%。

馬斯克在綠灣集會上表示，「長期來看，我認為特斯拉股價表現會很好」、「所以，現在可能是個買進機會。」

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