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羅伯特清崎：今年白銀價格將漲到每盎司70美元

2025/03/30 09:27

羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，右）預料今年白銀價格將從當前的每盎司35美元（約新台幣1161元）上漲到70美元（約新台幣2322元）。（法新社）羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，右）預料今年白銀價格將從當前的每盎司35美元（約新台幣1161元）上漲到70美元（約新台幣2322元）。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）近日再次呼籲投資人買進並保存黃金、白銀和比特幣，並稱未來2個月，白銀將是3者資產中表現最好的，白銀價格將從當前的每盎司35美元（約新台幣1161元）上漲到70美元（約新台幣2322元）。

羅伯特清崎上週五（28日）在社交平台X發文表示，多年來，他一直建議人們不要存「假錢」，也就是法定的政府錢，建議人應保存真正的金幣、銀幣和比特幣，但不幸的是，大多數人工作和儲蓄的都是「假錢」。

羅伯特清崎指出，隨著黃金、白銀和比特幣價格上漲，那些為「假錢」工作並儲蓄的人的購買力變得越來越弱，透過被稱為「通貨膨脹」的政府盜竊。

羅伯特清崎表示，他希望大家變得更富有，而不是變得更貧窮，呼籲人們開始買進並保存黃金、白銀和比特幣，並稱未來2個月，白銀將是黃金、白銀和比特幣三者中表現最好的，預料今年白銀價格將當前每盎司35美元漲到每盎司70美元，1、2年後甚至會達到每盎司200美元（約新台幣6635元）。

羅伯特清崎在文章最後稱，最好消息是，今天幾乎世界上每個人都能負擔得起至少1枚銀幣，但明天可能就買不起了，要讀者粉絲別錯過致富機會。

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