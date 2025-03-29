英特爾東山再起首戰 3奈米生產帶進歐洲

英特爾今（2025）年稍後將把位於愛爾蘭代工廠Fab34的3奈米晶片大量生產轉移到歐洲本土。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾今（2025）年稍後將把位於愛爾蘭代工廠Fab34的3奈米晶片大量生產轉移到歐洲本土，為公司再造之路打響第一砲。

歐洲半導體供應鏈的問題之一是缺乏領先的製程技術。作為英特爾代工服務的一部分，3奈米製程的可用性可能成為這家陷入困境的公司重塑關鍵能力。

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Intel 3（奈米） 是該公司的第二個極紫外光曝光機（EUV）製程，與 Intel 4相比，每瓦效能提高了18%。該公司在年度報告中表示，該製程提供給代工客戶，並於2024年在俄勒岡州進行大批量生產，2025年大批量生產將轉移到愛爾蘭的萊克斯利普（ Leixlip）。這是第一代EUV製程量產後首次確認3nm生產。Xeon 6可擴展伺服器處理器產品即基於此技術建構。

英特爾一直在尋找投資者來為擴張計劃提供資金，並在去年將工廠的舊一半出售給了股權基金阿波羅 （Apollo）。

英特爾4、3和18A正在向代工客戶提供，以及成熟的7奈米和16奈米製程。該公司還正與台灣的聯電12奈米合作代工製程。

英特爾表示： 「我們預計將於2025年開始大批量生產 Panther Lake、我們的新客戶產品系列以及首款基於英特爾 18A的處理器。」這將在亞利桑那州建造。

公司表示：「英特爾14A是我們向外部客戶提供的第三種先進製程技術，目前正在積極開發中，其每瓦性能和密度擴展技術均比英特爾18A有所改進，預計將於2026年實現。」

然而，英特爾計劃在德國馬德堡建立的工廠，以及計劃在波蘭建立的組裝廠目前仍被擱置。

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