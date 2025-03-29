晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

英特爾東山再起首戰 3奈米生產帶進歐洲

2025/03/29 19:25

英特爾今（2025）年稍後將把位於愛爾蘭代工廠Fab34的3奈米晶片大量生產轉移到歐洲本土。（路透）英特爾今（2025）年稍後將把位於愛爾蘭代工廠Fab34的3奈米晶片大量生產轉移到歐洲本土。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾今（2025）年稍後將把位於愛爾蘭代工廠Fab34的3奈米晶片大量生產轉移到歐洲本土，為公司再造之路打響第一砲。

歐洲半導體供應鏈的問題之一是缺乏領先的製程技術。作為英特爾代工服務的一部分，3奈米製程的可用性可能成為這家陷入困境的公司重塑關鍵能力。

Intel 3（奈米） 是該公司的第二個極紫外光曝光機（EUV）製程，與 Intel 4相比，每瓦效能提高了18%。該公司在年度報告中表示，該製程提供給代工客戶，並於2024年在俄勒岡州進行大批量生產，2025年大批量生產將轉移到愛爾蘭的萊克斯利普（ Leixlip）。這是第一代EUV製程量產後首次確認3nm生產。Xeon 6可擴展伺服器處理器產品即基於此技術建構。

英特爾一直在尋找投資者來為擴張計劃提供資金，並在去年將工廠的舊一半出售給了股權基金阿波羅 （Apollo）。

英特爾4、3和18A正在向代工客戶提供，以及成熟的7奈米和16奈米製程。該公司還正與台灣的聯電12奈米合作代工製程。

英特爾表示： 「我們預計將於2025年開始大批量生產 Panther Lake、我們的新客戶產品系列以及首款基於英特爾 18A的處理器。」這將在亞利桑那州建造。

公司表示：「英特爾14A是我們向外部客戶提供的第三種先進製程技術，目前正在積極開發中，其每瓦性能和密度擴展技術均比英特爾18A有所改進，預計將於2026年實現。」

然而，英特爾計劃在德國馬德堡建立的工廠，以及計劃在波蘭建立的組裝廠目前仍被擱置。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財