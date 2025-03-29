晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

經濟部:台電虧損非核能 是國際燃料大漲

2025/03/29 17:06

經濟部再次澄清，台電虧損主因為國際燃料價格大漲，電價未完全反映成本導致。（資料照）經濟部再次澄清，台電虧損主因為國際燃料價格大漲，電價未完全反映成本導致。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕電價審議會昨（28日）拍板四月電價凍漲，外界將矛頭指向核能。經濟部今再次澄清，台電虧損主因為國際燃料價格大漲，電價未完全反映成本導致，核電佔比高或低，皆會造成台電成本壓力。

經濟部表示，在經歷不同能源政策期間，如2006-2013年間台電也面臨長期虧損，2020、2021年則有盈餘，直至2022年俄烏戰爭爆發，國際燃料暴漲，即使至今仍高出2016至2020年平均超過6成，加上台電近3年吸收成本達6000億元，遠超電價調整幅度，進而造成台電目前虧損現況。

觀察國際社會核能使用國家，如韓、日、法等國電價調更多、預算補更大。例如2024年法國住宅及工業電價累計調幅分別達47%與65%；核能佔比較台灣更高的韓國，則分別調高49%與106%。

關於核電佔比對成本影響，以2015年的能源結構來看，即使在當年核能發電佔比16%、火力發電佔比78%的情況下，以2023年燃料價格的水準計算，每度電售電成本亦將提升至近4元，與目前售電成本相當，近年烏俄戰爭致國際燃料價格大漲，實為台電虧損主因。

經濟部說明，3月28日召開的電價費率審議會，會中考量國際關稅變化與地緣政治風險，委員慎重看待電價對物價的影響，決議電價不調整。但針對台電因配合電價緩漲政策所吸收的虧損，經濟部全力爭取立法院支持撥補台電預算，以穩健台電財務體質及穩定經營。

經濟部強調，穩定物價與供電穩定是各界共同目標，盼請國人支持及立法院通過政府編列預算撥補台電，循序達成穩定物價、穩健台電財務，並落實二次能源轉型政策。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財