台灣關稅川普施壓？韓媒細曝他「對中談判不利」改向其他國揮重拳

川普陸續對各國發出關稅信函。（路透資料照）





歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普近日針對多個貿易夥伴宣布新一輪關稅政策，預計8月1日起正式生效，但有多個盟友的稅率不減反增，韓媒指出，此舉引發各國質疑，認為原本以中國為主要施壓對象的貿易戰，似乎正逐步擴展施壓給日本、南韓、加拿大、墨西哥等美國盟邦。至於台灣部分，目前川普尚未公布關稅稅率，我國行政院強調，談判仍在繼續。

《NEWS1》報導，川普近幾日陸續公布對等關稅政策，但許多盟友對川普粗暴對待盟友的做法感到不解和沮喪，以至於最初認為川普「針對中國」的說法變得毫無意義。

請繼續往下閱讀...

川普7日在「Truth Social」公布首波14國關稅稅率，日本、南韓、馬來西亞、哈薩克、突尼西亞都是25%；南非、波士尼亞與赫塞哥維納為30%；印尼32%，孟加拉、塞爾維亞均為35%；泰國、柬埔寨為36%；緬甸、寮國則高達40%。

第2波名單總共8國，菲律賓關稅稅率為20%，摩爾多瓦、汶萊25%，利比亞、伊拉克、阿爾及利亞、斯里蘭卡均為30%，巴西達到50%。

川普10日則發布第3波關稅信，宣布8月1起將對加拿大徵收35%關稅。他表示，若加拿大選擇在美國境內建廠或生產商品，就可免除此項關稅。

接著12日川普宣布對加拿大課徵35%關稅，然後又向歐盟、墨西哥發出「關稅信」，歐盟自4月的20%關稅，被上調至30%關稅，墨西哥則被課徵30%關稅。

報導表示，值得注意的是，越南雖然關稅從46%降至20%，但跟原本雙方已談妥的11%稅率相差極大，讓為配合川普多項要求而頻頻讓步的越南依舊不滿。

報導還指出，美國的鄰居加拿大、墨西哥也在川普的關稅名單內，而歐盟作為北約的核心成員，原先預期可透過談判將稅率從20%降至10%，但最終卻被加至30%，此外重要盟友日本也從原本的24%變成25%。

觀察人士認為，川普政府的貿易策略似乎陷入僵局，甚至因為與中國的談判進展有限，轉而向其他盟友施壓，試圖轉移焦點，以追求政治利益。

有評論認為，川普此舉也許是在回擊外界對TACO的批評。TACO意指「川普總是退縮」（Trump Always Chickens Out），諷刺他立場搖擺。

至於台灣部分，美國目前尚未公布台灣關稅稅率，行政院副院長鄭麗君強調，台美談判仍在持續進行中，並已初步約定下一輪實體磋商時程，雙方也表達希望在8月1日的期限前完成協議，「請大家再給我們一些時間，我們會致力在期限前完成談判」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法