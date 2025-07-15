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台積電熊本二廠建廠延後 傳與大客戶需求下滑有關

2025/07/15 09:55

台積電熊本二廠建廠延後，傳與大客戶需求下滑有關。（法新社）台積電熊本二廠建廠延後，傳與大客戶需求下滑有關。（法新社）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體供應鏈傳出，台積電（2330）的日本熊本二廠建廠時程延後，除了交通因素考量，最大原因是主要客戶的市場需求下滑，今年內即使動工興建，恐怕建廠與量產時程也會依客戶需求而定。

台積電日本熊本廠是日本重振半導體業地關鍵指標，合資廠商包括Sony、豐田汽車（Toyota）旗下的零組件大廠Denso。熊本一廠去年底量產，採22/28及12/16奈米製程，最大月產能為5.5萬片。

台積電董事長暨總裁魏哲家日前指出，熊本二廠因當地交通阻塞需待解決，以致動工時程延後；半導體供應鏈傳出，除了交通問題之外，台積電熊本廠為成熟製程，主要供應消費性產品的影像感測器、車用晶片，目前消費性與車用市況皆較疲軟，影像感測器尤其受到競爭衝擊更加影響需求下滑，這也是熊本二廠建廠延後的主因之一。

根據日媒報導，台積電熊本二廠的動工時間原本是今年第1季，後來改為今年內，不過開始生產時間仍規畫為2027年，並預計採6奈米製程，此為日本最先進的製程。

半導體供應鏈廠商認為，台積電建置產能是以市場與客戶需求為考量，今年內即使動工興建，但恐怕建廠進度與量產時程也會依客戶需求而定。

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