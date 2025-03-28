調查局查獲11家中企非法在台挖角 晶片廠高管提醒赴中工作回台沒人要

中國挖角台灣科技人才、竊取商業機密的案件層出不窮。（路透，本報合成）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為了防堵中企違法在台挖角及從事業務活動，調查局偵辦11家中企非法在台挖角我國高科技人才，被美國列入實體清單的中芯國際，竟以薩摩亞商做為掩護，假僑外資名義來台設立分公司並在台挖角我國高科技人才。1位台灣晶片高管表示，此事震懾效果明顯，「如果去中國晶片公司工作，你就不能回來了，這裡沒人會再僱用你了」。

調查人員赴疑似非法在台挖角我高科技人才的中企處所搜索。（調查局提供）

本報28日報導，為防堵「中」企違法在台挖角及從事業務活動，調查局自2020年底成立專案偵辦此類案件，迄今已偵辦逾百案。

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調查局自去年12月起即規劃本次同步執行事宜，經過縝密蒐證，於事證完備後，即報請臺北、新北、士林、桃園、新竹及台南6處地檢署，指揮調查局7個外勤處站於3月18日至27日，同步偵辦11家中企來台非法挖角案。

其中，中芯國際以薩摩亞商做為掩護，假僑外資名義來台設立分公司，並在台挖角我國工程師從事晶片研發工作。

調查局掃蕩中資在台非法挖角引起外媒關注，《金融時報》引述業內高層的看法稱，此次偵辦中國企業在台非法挖角的行動，加上全球半導體繁榮帶動台灣企業創紀錄的薪資水平，大大減少人才流失。

一家台灣晶片公司的高層更直言，此事威懾效用明顯，現在，如果去中國的晶片製造商工作，你就不能回來了，這裡沒人會再僱用你了。

不過，一位知情人士透露，中芯國際仍繼續從台積電和其他台灣晶片製造商挖角工程師，雖然現在加入的工程師比過去更初級，但中芯國際仍可以挖到中級工程師。

這位知情人士稱，前台積電資深研發處長、現任中國中芯國際聯合執⾏⻑兼執⾏董事梁孟松，一直推動中芯追求先進的晶片製造技術，在挖角台灣工程師的過程發揮重要作用。

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