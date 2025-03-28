央行出手！新台幣匯價盤中創9年新低 尾盤貶轉升

央行出手！新台幣匯價尾盤貶轉升。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國總統川普下週即將宣布對等關稅具體措施，在此之前，率先對汽車下手，宣布對所有進口汽車課徵25%關稅，衝擊全球金融市場表現，台股一連兩天下殺逾600點，新台幣匯價盤中也貶至33.198元，創下9年來新低價紀錄，惟央行尾盤進場調節，台幣最後收在33.097元、反而小升0.6分，總成交量略為擴大至19.665億美元。

本周新台幣維持弱勢走貶格局，總計貶值1.09角或0.33％，周線連五黑。

請繼續往下閱讀...

台股今天跌348.87點，收在21602.89點，三大法人合計賣超468.28億元。外資續賣超336.68億元。

在外資持續賣股、熱錢匯出下，新台幣貶值壓力沈重，盤中最低下殺至33.198元，逼近33.2元關卡。

匯銀主管認為，一但台幣33.2元失守，台幣將打開貶向33.5元空間，央行不樂見台幣貶勢失控，多在關鍵時刻進場踩煞車，不過，央行也不會死守某個價位，先看看下週美國對等關稅具體措施宣布後金融市場反應，若雷聲大、雨點小，不排除台幣有望隨國際市場一同反彈，反之，台幣可能持續走貶。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法