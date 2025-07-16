川普：可能8月前加徵藥品關稅 半導體也不遠了

美國總統川普（Donald Trump）。（美聯社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）表示，他可能最早在本月底對藥品徵收關稅，半導體可能很快也將徵收關稅，代表著這些進口關稅可能會與預定在8月1日實施的廣泛對等關稅同步實施。

《彭博》報導，川普週二（15日）在匹茲堡參加完AI峰會，返回華盛頓後向記者表示，可能在本（7）月底將祭出藥品關稅，預計將從低關稅開始，給製藥公司1年左右的時間應對，然後再將稅率提到「非常高」。

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川普隨後透露，自己對於半導體關稅有類似的時間表，而且對晶片徵關稅「沒那麼複雜」，但川普並沒有提供更多的細節。

月初的內閣會議上，川普表示，計劃在未來幾週對銅徵收50％的關稅，同時會給予企業1年的時間將製造業轉移回美國，期滿後將把藥品關稅將上漲至200％。川普已宣佈根據1962年的《貿易擴張法》（Trade Expansion Act）第232條規定，對藥品展開調查，並稱大量外國進口商品威脅國家安全。

任何關稅都可能立即影響到禮來（Eli Lilly & Co.）、默克（Merck & Co.）和輝瑞（Pfize）等在海外生產藥品的製藥商，並有可能推高美國消費者的成本。川普的半導體關稅計劃也是如此，預計不僅會衝擊晶片本身，還會影響蘋果（Apple）、三星（Samsung）的筆記型電腦和智慧手機等熱門產品。

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