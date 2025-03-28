振樺電全產品線展望看佳 擴大美國製造能量

振樺電看好旗下全產品線2025年營收表現優於去年。（振樺電提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠振樺電（8114）看好旗下全產品線2025年營收表現優於去年，且由於集團並無中國產能，受到的關稅戰影響較小，後續還會擴大美國製造能量，而宏碁（2353）間接取得10.8%振樺電特別股，管理層看好宏碁的全球佈局有利於集團日後強化供應鏈、擴張事業版圖，雙方會有緊密合作。

振樺電今天在法說會表示，旗下半導體測試設備自2018年以來耕耘有成，儘管2024年建立較高的比較基期，但今年仍會有不錯的成長性，且下半年出貨優於上半年；此外，攜手全球電商龍頭鎖定的線上購物線下退貨（BORIS）業務今年將導入數家連鎖零售據點，包括第2季正式受英國客戶採用，還有其他國家客戶正在測試驗證（POC）。

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關於銷售情報時點系統（POS），振樺電除了取得歐洲大型客戶給予許多專案，也將透過開發新品建立產品差異化，可望對營收、獲利有所挹注；而在KIOSK機台方面，由於美國政府持續強化本土製造策略，也將為2028年洛杉磯奧運規劃新硬體設施，有助於增添振樺電後續營運柴火。

談到傳統資料中心業務，管理層認為，由於AI資料中心排擠客戶資本支出配比，整體出貨量能無法回到以往最佳情況，但今年的業績表現會比去年更好；整體來看，2025年合併毛利率將維持在相對高檔水位，AI相關應用的產品營收比重約佔5成並持續成長。

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