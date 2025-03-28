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試吃部隊崩潰！台灣Costco「入場新規定」 4月1日上路

2025/03/28 13:45

台灣好市多正式公告，將在4月1日正式實施會員卡掃描政策，未來會員進場前必須自行掃描入場。（資料照）台灣好市多正式公告，將在4月1日正式實施會員卡掃描政策，未來會員進場前必須自行掃描入場。（資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）去年宣布在全美門市入口處實施「會員卡掃描政策」，防止非會員矇混進入賣場，台灣好市多日前也依照總部指示，已經在入口處增設電子會員掃描裝置，如今台灣好市多正式公告，指出將在4月1日正式實施會員卡掃描政策，未來會員進場前必須自行掃描入場。

台灣好市多最新公告指出：「2025年4月1日起，賣場入口處會設置會員卡掃描機，進入賣場前，請提早準備您的實體或電子會員卡，自行掃描會員條碼即可。」

不少網友贊同改成台灣好市多入場改成電子掃卡，有人坦言：「本來就該如此」，不少網友認為非會員偷偷跟著進場，會造成會員試吃權益受損，有人就建議：「掃卡同時輸入攜帶人數，才能杜絕偷跟進去的試吃部隊」。

日前有網友在臉書社群發言指出，美國Costco入口處改成會員卡電子掃描（Door scan）入場，可把關會員權益及購物完結帳速度，感覺這樣也比較可以保障會員權益，希望台灣好市多也能導入。

台灣好市多3月時對此回應，指出於入口處增設電子會員掃描，是全球Costco執行的要點，未來全台好市多也將依循總部指示增設，若有確認施行時間將會主動通知會員。

台灣好市多在官網貼出公告。（圖擷取自台灣Costco官網）台灣好市多在官網貼出公告。（圖擷取自台灣Costco官網）

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