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保瑞董事長盛保熙接泰福董座 潤泰集團剩三席董事

2025/03/27 20:05

保瑞董事長盛保熙接任泰福董座。（資料照）保瑞董事長盛保熙接任泰福董座。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕蛋白質藥廠泰福-KY（6541）今日召開股東臨時會完成董監改選，董事會中推選保瑞集團董事長盛保熙為新任泰福生技董事長，董事會由保瑞集團四席（含二席保瑞提名之獨董）、潤泰集團三席（含二席潤泰提名之獨董）、Delos Capital Fund代表人陳林正一席、創辦人趙宇天一席組成。

泰福董事長盛保熙表示，「隨著大分子製程技術佈建完成，搭配無菌針劑充填廠，泰福已建立起完整的一站式（end-to-end）製造能力。特別是在生技新藥開發的早期階段，能提供高度靈活且以客戶為中心的服務，是泰福與客戶攜手成長的重要優勢。」

盛保熙指出，目前全球通過美國FDA查廠、具備商業化大分子量產能力的產能仍屬稀缺，而泰福在美國聖地牙哥的cGMP廠正是其中之一。在當前政治與貿易風險升溫的敏感時刻，這項優勢將使泰福成為國際生技客戶的戰略夥伴。

本次董事改選泰福生技執行長Stephen Lam亦進入董事會，他表示，自1月20日與保瑞集團正式合併完成後，我們積極整合原保瑞生技與泰福生技的資源，並承襲在CDMO市場已有成功經驗的Bora Biologics這個品牌，初步已見到正向發展，第一季的CDMO 客戶需求提案超過10個、並有多個後期商業量產的業務詢問，創下新高。

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