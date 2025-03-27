曾文生：社會對核電想法有「波動」 台電草擬高階核廢選址立法

台電董事長曾文生（右）接受專訪。（取自網路）

〔記者林菁樺／台北報導〕電價審議會28日舉行，外界提出核電應繼續使用，可有效減緩電價衝擊，台電董事長曾文生今表示，核電成本低確實是都攤提完了，外界更批核三不能延役使用是台電在政治上的退讓，曾文生回應，這是「完全錯誤」說法，台電沒有選擇，核電使用仍應回歸三原則，也正在推動高階核廢料選址立法草案，盼能解決相關問題。

曾文生指出，台灣核電廠陸續除役，設備都攤提完了，因此發電成本很低，就以2022到2024年台電大虧損而言，不是台電要不要用核電的問題，是核二有提前除役，物理上延役不可能發生；因當時核二燃料池滿，比正式除役時間早停機。

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他也解釋，核電不是馬上就能用，順序上有核燃料棒要清出，並得到核安會同意等，至於台灣未來要不要使用核電，這還是要回歸到三原則，燃料棒處理、核能使用安全、社會有共識，曾坦言，有效爭取社會多數支持是很大挑戰。

對於核廢料問題，台電也在草擬高階核廢選址法案，他強要，解決問題要有順序，已經成立相關辦公室並與相關利害團體討論溝通過。

曾文生強調，發電結構因應供需，而選擇某種能源，台電等核能單位當然是政府的核心幕僚單位，對於機組評估都會提給政府參考。台電的角色是把國家需要用、所有可能機組、設備，在「法律允許下」，做好資產維護工作。

而核三廠二號機將在五月中停機、除役，但外界認為，核三廠能用卻不用，是台電在政治上的退讓。曾文生回應，「完全錯誤！」，法律上沒有讓台電有選擇空間，社會對核能想法有很大「波動」，要使用仍須回到基本原則，台電也希望推動高階核廢料選址立法，盼能解決問題。

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