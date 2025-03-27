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美4大晶片CEO薪水 黃仁勳只排第三

2025/03/27 15:28

輝達執行長黃仁勳薪水，在美國4大晶片巨頭中只排第三。（彭博）輝達執行長黃仁勳薪水，在美國4大晶片巨頭中只排第三。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美國晶片行業裏，包括博通、英特爾、輝達和AMD等4大晶片巨頭執行長均為華人，當中又以輝達市值最高、達2.78兆美元，但該公司執行長黃仁勳卻不是同行中最高薪，僅排第三名。

據報導，這4位CEO裡，博通執行長陳福陽的薪資最高，2023/2024年總薪酬為1.618億美元，基本薪資為120萬美元，股票獎勵為1.6億美元，其他補償為10萬美元。

華爾街認為，陳福陽薪酬高達99%來自股票獎勵，顯示出其通過併購推高股價的策略。

薪資排名第二是剛上任的英特爾執行長陳立武，2023/2024年總薪酬為6900萬美元，基本薪資為100萬美元，股票獎勵為6600萬美元，其他補償為200萬美元。

薪資排名第三，是輝達執行長黃仁勳，2023/2024年總薪酬為3416.7萬美元，基本薪資為100萬美元，股票獎勵為2667.6萬美元，其他補償為400萬美元。

薪資排名第四，是AMD執行長蘇姿丰，2023/2024年總薪酬為3035萬美元，基本薪資為120萬美元，股票獎勵為2185萬美元，其他補償為2.8萬美元。

分析師指出，這些CEO的薪酬中，股票獎勵佔比均超過75%，反映出現今資本市場對短期股價的追逐，而非長期技術投入，這一數據在半導體行業中引起了廣泛關注。

一份報告顯示，在2006年時，股票選擇權佔執行長實際薪酬中，股票相關薪酬的70%多一點。但到了2023年，股票選擇權僅佔22%，其餘部分由既得股票獎勵構成。

數據顯示，2023年股票相關薪酬（已行使的股票選擇權和已歸屬的股票獎勵）平均為1670萬美元，佔平均實現執行長薪酬的77.6%。

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