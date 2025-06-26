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用戶注意！LG手機6/30全面終止更新 正式走入歷史

2025/06/26 12:40

自2025年6月30日起，LG將全面終止手機軟體升級。（歐新社資料照）自2025年6月30日起，LG將全面終止手機軟體升級。（歐新社資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓大廠樂金（LG）因不敵長期虧損，在2021年7月全面退出手機市場，不過近年仍持續為用戶提供軟體更新等服務，然而這段過渡期即將結束，自2025年6月30日起，LG將全面終止軟體升級、更新和相關服務支援，象徵LG手機正式走入歷史。

根據官方公告，LG手機自今年6月30日終止軟體升級（FOTA）、更新中心（App服務）、LG Bridge服務（PC Tool），服務終止後將不再提供軟體升級服務。

公告指出，由於未來不再提供APP的更新服務，因此無法下載初始化時刪除的預設APP。提醒用戶，若有升級需求，務必在這最後倒數幾天進行軟體升級。

LG在2008年出貨量突破1億支，僅次於諾基亞（Nokia）和三星（Samsung），一躍成為全球第3大手機品牌，但從2015年第2季開始，LG手機業務進入虧損。LG在2021年7月全面退出手機市場，結束長達31年的手機事業，LG在當時表示，手機業務長期面臨虧損，加上市場競爭激烈，因此決定將資源集中於其他領域。

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