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美元破底、新台幣狂飆逾2角 最高升抵29.151元

2025/06/26 12:18

美元破底、新台幣狂飆逾2角，最高升抵29.151元（記者陳梅英攝）美元破底、新台幣狂飆逾2角，最高升抵29.151元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕市場對於聯準會降息預期升溫，美元指數再度破底，非美貨幣全面反攻，新台幣兌美元匯率升勢尤其強勁，早盤一舉突破29.3元價位，最高升抵29.151元，勁揚逾2角，匯價再度刷新2022年4月以來新高。中午暫時收在29.197元、升值1.94角，台北外匯經紀公司成交量爆出17.5億美元巨量。

中東地緣風險趨緩、避險情緒降溫，加上聯準會主席鮑爾連續兩日赴國會發言時釋出鴿派訊號，市場幾乎篤定聯準會將於9月啟動降息，7月降息機率也升至20%。美元指數延續前一日疲勢，亞洲盤一度重挫至97.46，創下逾3年新低。

美元低頭、亞幣齊揚，新台幣匯價延續昨日強勁升值走勢，早盤以29.36元、升值3.1分開出，10點過後快速衝高至29.151元，狂飆2.4角，在亞幣中表現獨佔鰲頭。

央行先前報告指出，匯率只有一個，無法同時滿足出口商希望貶值、進口商與民眾升值要求，央行匯率政策以全民最大福祉為依歸，維持新台幣匯價穩定、外匯市場有序運作。

匯銀人士觀察指出，近期央行在匯市操作上已不再一味阻升，除了4至5月期間買匯力道已重，恐觸及美國財政部匯率操縱紅線，另一方面，美元疲軟、亞幣普遍升值，只要沒有出現明顯的單邊交易情況，央行多尊重市場供需，並鼓勵出口商分散拋匯時點。

匯銀人士也分析，近期台幣升值走勢主要反映市場對於聯準會下半年降息的預期，此外，川普政府對等關稅暫緩期限將至日，截至目前僅英國等少數國家與美國完成談判，也有部分聲音認為，對等關稅實施延期可是為中性偏多訊號，進一步支撐台幣升勢。

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