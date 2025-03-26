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比爾蓋茲：十年內AI將取代許多醫生和教師 大多事情不再需要人類

2025/03/26 21:47

微軟聯合創始人比爾蓋茲表示，未來十年，人工智慧的進步將意味著世界上「大多數事情」將不再需要人類。（取自CNBC網站）微軟聯合創始人比爾蓋茲表示，未來十年，人工智慧的進步將意味著世界上「大多數事情」將不再需要人類。（取自CNBC網站）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕微軟聯合創始人、億萬富翁慈善家比爾蓋茲表示，未來十年，人工智慧的進步將意味著世界上「大多數事情」將不再需要人類。

這是比爾蓋茲二月在接受美國全國廣播公司（NBC）《今夜秀》採訪時向喜劇演員吉米法倫 （Jimmy Fallon） 所說的話。蓋茲解釋，目前專業知識仍然稀缺，他指出，我們在許多領域仍然依賴人類專家，包括一位偉大的醫生或一位偉大的老師。蓋茲說，「有了人工智慧，在未來十年，這些將變得免費，變得很常見，很棒的醫療建議，很棒的輔導」。

換句話說，世界正進入蓋茲在上個月接受哈佛大學教授、幸福專家阿瑟·布魯克斯採訪時所說的「自由智能」的新時代。

蓋茲表示，未來的發展將是人工智慧技術快速進步，這些技術將變得可用並觸及我們生活的幾乎每個方面，從改進的藥物和診斷到廣泛使用的人工智慧導師和虛擬助理。

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