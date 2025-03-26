華航攜手雙月推出機上餐 增加客戶黏著度

華航空品營銷處處長曹志芬（左二）、雙月食品社社長賴永晟（右二）共同宣布攜手合作。（華航提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕中華航空今（26）日宣布，攜手蟬聯七年米其林必比登推薦的雙月食品社，推出豪華商務艙/商務艙精緻湯麵套餐。華航空品營銷處長曹志芬說，華航與雙月合作，除看重雙月對食品的堅持，也是雙月開始拓展海外市場，華航必須要支持台灣在地品牌。雙月食品社長賴永晟說，將持續拓展海外市場，預計在今年在新加坡開設第二家分店。

華航疫後持續積極打造豐富的機上餐飲服務，除合作的米其林三星餐廳頤宮、米其林綠星陽明春天、日本高級懷石料理燈燈庵、法朋烘焙坊、陳耀訓世界冠軍麵包，也攜手SUNMAI金色三麥與新潮品牌BLAH BLAH Bar推出專屬酒精調飲。

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疫後包括人力、食材等成本都上漲，針對華航餐飲支出是疫前成長多少，華航指出，餐飲支出的預算包括在所有成本預算內，會隨搭機人次的預估而調整，最主要是提供最優質的飛行體驗，因此持續邀集各領域頂尖的餐飲品牌，打造豐富的機上餐飲服務，增加客戶黏著度。

市場人士則認為，航空公司疫後陸續與知名餐飲合作，不排除平均每客餐飲支出，是疫前的一倍。

華航與雙月食品社推出豪華商務艙/商務艙精緻湯麵套餐，4 月 1 日在台灣出發的北京、上海浦東、上海虹橋、首爾仁川、曼谷、胡志明市及新加坡航線提供，而台灣出發飛往日本的航線 （沖繩、石垣島及鹿兒島除外），經濟艙則有米飯套餐。

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