美祭出口管制黑名單 逾50家中企入列 台灣竟有1家上榜

美國商務部週二公布的實體清單，總共有約80家企業和機構被列入，其中有超過50家來自中國。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據美國政府的公告，中國雲端運算和大數據服務提供商浪潮集團（Inspur Group）旗下的6家子公司，於週二（25日）被美國商務部列入實體清單，其中浪潮集團在台灣成立的子公司「數字雲端公司」（Inspur Taiwan）也入列。

美國商務部表示，將浪潮集團6家子公司列入實體清單的原因，是它們協助中國軍方發展超級電腦。其中5家子公司位於中國，1家位於台灣。浪潮集團早在2023年就被列入實體清單。

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至於美國商務部週二公布的實體清單，總共有約80家企業和機構被列入，其中有超過50家來自中國，其他分別位於伊朗、巴基斯坦、南非和阿拉伯聯合大公國，以及台灣。至於台灣只有1家企業被列實體清單，就是浪潮集團在台灣成立的子公司「數字雲端公司」。

浪潮集團尚未對評論請求作出回應。

在美國商務部公布的1份文件中，和AI大模型開發、伺服器和超級電腦等產業相關的12家中國企業，被列入實體清單，包括「寧暢信息產業」（Nettrix Information Industry Co）、中科可控旗下品牌Suma科技（Suma Technology Co）以及蘇馬-USI電子公司（Suma-USI Electronics）等。

在另外1份文件中，有42家中國企業、19家巴基斯坦企業，還有伊朗、巴基斯坦、南非和阿聯的多家企業，被列入實體清單。其中，美國商務部以「支持中國量子技術發展」為由，制裁賽澔儀器、安徽科華貿易、重慶西南集成電路設計公司（SWID）等多家中國企業。

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