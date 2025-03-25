晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

北美機電需求有望逐步回溫 東元Q1擺脫谷底

2025/03/25 18:03

東元今日舉辦法說會。圖左為董事長利明献、右為新任總經理高飛鳶。（記者歐宇祥攝）東元今日舉辦法說會。圖左為董事長利明献、右為新任總經理高飛鳶。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕因北美、歐洲市場需求壓抑，導致最核心的機電事業群衰退，機電大廠東元（1504）去年營運小幅度衰退，不過董事長利明献今日表示，東元併購布局持續推進，近期併購馬來西亞機電工程公司NCL，未來有望切入東南亞資料中心建置商機，看北美機電需求也逐步回溫，首季到上半年有望逐漸擺脫去年壓抑情況。

東元去（2024）年毛利率25.6%、年減0.4個百分點，稅後淨利57.68億元、年減1%，每股稅後盈餘（EPS）2.73元。東元說明，去年營運小衰的主因是歐美市場需求不振，導致佔營收比重52%的機電事業群營收減退，智慧能源事業群也因前（2023）年認列儲能工程費用較高、去年相對減退，導致整體營運呈現衰減。

此外，東元今年2月營收則為44.4億元，月增3.06%、年增6.35%，前2月營收87.4億元、年減3.73%。

展望今年首季營運，東元新任總經理高飛鳶指出，機電事業群已見到回溫契機，除東南亞的耕耘、併購布局有望陸續發酵外，中國內需雖仍疲軟、不過中國公司往中東設廠的商機放大，也利於東元；至於不確定因素最多的北美市場則已經見到訂單陸續浮現，回穩在望，支撐東元營運。

針對智慧能源與智慧生活事業群，高飛鳶則說，海龍風電、桃園機場等案件持續進行當中，不過仍有可能受到缺工影響，不過東元和客戶關係密切，長期發展仍然正向；家電領域則因為今年找來「臺灣隊長」陳傑憲代言，也正面期待銷售成績。

從利明献去年出任董事長後，東元就持續推進併購布局，完整重電與儲能的各產品線，目前併購的標的包含機電、工程顧問等公司，也藉以強化台灣與海外布局，高飛鳶今日也指出，今年仍有併購案在推進，有望藉以完整變頻器與節能系統的相關產品線。

東元近年也持續強化供應鏈韌性，高飛鳶表示，雖然東元在墨西哥設廠，不過供美的馬達產品可從墨西哥、東南亞、台灣等廠出貨，墨廠也注重在地化生產，影響相對競業更小，審慎應對後續北美關稅變數。

高飛鳶也說，子公司伸昌電機去年營收6億、今年營收則有望成長到10億元、其中3億來自北美訂單，因此將先在中壢廠擴產、預計2026年加入生產，觀音廠也計畫打造電力級、配電級電壓器產能，預計2028年提供9至10億元產能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財