北美機電需求有望逐步回溫 東元Q1擺脫谷底

東元今日舉辦法說會。圖左為董事長利明献、右為新任總經理高飛鳶。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕因北美、歐洲市場需求壓抑，導致最核心的機電事業群衰退，機電大廠東元（1504）去年營運小幅度衰退，不過董事長利明献今日表示，東元併購布局持續推進，近期併購馬來西亞機電工程公司NCL，未來有望切入東南亞資料中心建置商機，看北美機電需求也逐步回溫，首季到上半年有望逐漸擺脫去年壓抑情況。

東元去（2024）年毛利率25.6%、年減0.4個百分點，稅後淨利57.68億元、年減1%，每股稅後盈餘（EPS）2.73元。東元說明，去年營運小衰的主因是歐美市場需求不振，導致佔營收比重52%的機電事業群營收減退，智慧能源事業群也因前（2023）年認列儲能工程費用較高、去年相對減退，導致整體營運呈現衰減。

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此外，東元今年2月營收則為44.4億元，月增3.06%、年增6.35%，前2月營收87.4億元、年減3.73%。

展望今年首季營運，東元新任總經理高飛鳶指出，機電事業群已見到回溫契機，除東南亞的耕耘、併購布局有望陸續發酵外，中國內需雖仍疲軟、不過中國公司往中東設廠的商機放大，也利於東元；至於不確定因素最多的北美市場則已經見到訂單陸續浮現，回穩在望，支撐東元營運。

針對智慧能源與智慧生活事業群，高飛鳶則說，海龍風電、桃園機場等案件持續進行當中，不過仍有可能受到缺工影響，不過東元和客戶關係密切，長期發展仍然正向；家電領域則因為今年找來「臺灣隊長」陳傑憲代言，也正面期待銷售成績。

從利明献去年出任董事長後，東元就持續推進併購布局，完整重電與儲能的各產品線，目前併購的標的包含機電、工程顧問等公司，也藉以強化台灣與海外布局，高飛鳶今日也指出，今年仍有併購案在推進，有望藉以完整變頻器與節能系統的相關產品線。

東元近年也持續強化供應鏈韌性，高飛鳶表示，雖然東元在墨西哥設廠，不過供美的馬達產品可從墨西哥、東南亞、台灣等廠出貨，墨廠也注重在地化生產，影響相對競業更小，審慎應對後續北美關稅變數。

高飛鳶也說，子公司伸昌電機去年營收6億、今年營收則有望成長到10億元、其中3億來自北美訂單，因此將先在中壢廠擴產、預計2026年加入生產，觀音廠也計畫打造電力級、配電級電壓器產能，預計2028年提供9至10億元產能。

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