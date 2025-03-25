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群益：台股Q2有望反彈 權值股相對題材股弱勢

2025/03/25 17:06

群益投顧總經理范振鴻。（記者卓怡君攝）群益投顧總經理范振鴻。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕群益金融集團今日舉辦「2025年第二季投資展望說明會」，群益投顧總經理范振鴻指出，美國川普政府對全球關稅戰引發美國經濟成長趨緩疑慮衝擊台股，第二季台股有機會利空鈍化出現反彈，整體而言，權值股相對題材股弱勢，資金移轉個股表現差異大，看好軍工、原物料、AI應用、機器人、航運與高股息，預估2025年全年台股指數為20000至25000點上下震盪。

展望第二季，范振鴻分析，市場有四大重點，第一是關稅戰焦點，4月2日是否為D-DAY？以及「對等關稅」威力，目前川普態度堅決但執行面反覆未定；第二則是美台財報週自4月15日艾斯摩爾（ASML）、4月17日台積電（2330）陸續啟動，焦點在於消費者信心驟降衝擊以及通膨預期心理，部分利空已提前反映在股價上。

第三大重點為AI成長動能趨緩與中國競爭增強，AI股面臨調整表現空間有限，美中貿易戰、關稅戰、半導體戰熱度增溫，特別是美國將緊縮中國取得晶片。

第四個重點則是川普衰退（Trumpcession）是一盤大棋？還是穿鑿附會? 本月美國聯準會FOMC會議利率點狀圖顯示今年預估降息2次，但官員對降息看法分歧擴大，19位官員僅9位預估降息2次，未來實際變數仍多，而美國聯準會主席鮑爾承認通膨預期上升很大一部分來自關稅。

范振鴻認為，整體而言，權值股相對題材股弱勢，資金移轉個股表現差異大，注意川普與普丁會、川習會等利多訊息變化，第二季台股有機會利空鈍化出現反彈。

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