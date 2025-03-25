黃金漲破3000美元還能買？專家揭關鍵：這只是剛開始

黃金大多頭希夫直言，現在是投資黃金的最佳時機。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕金價迎跳躍式飆升，現貨黃金價格在3月中旬首次突破每盎司3000美元大關，華爾街巨鱷、SchiffGold董事長希夫（Peter Schiff）是知名的黃金大多頭，他最近就預期黃金價格將升至每盎司4000美元以上，直言「現在是投資的最佳時機」。

希夫表示，由於貿易緊張局勢和關稅持續影響股市，投資者可能感到不安，而在這種不確定性之中，有一種資產脫穎而出，也就是黃金。希夫長期看好黃金，早在2023年11月，黃金當時收在每盎司2000美元上方時，希夫就稱這是「一個重要的里程碑」，並大膽預測黃金很快就會大幅上漲。

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截至3月中旬，黃金價格為每盎司3035美元，意即希夫的預測已經實現，但希夫認為，這波漲勢還沒有結束。希夫認為，在各國央行囤積黃金的同時，散戶也有了獨特的獲利機會，隨著金價可望升至每盎司4000美元或更高，現在是投資的最佳時機。

根據世界黃金協會的數據，各國央行2024年的全球黃金儲備增加了1045噸，淨購買量連續第3年超過1000噸。而對希夫而言，央行購買黃金的行為，不僅僅是為了投資組合的多元化，更是一個警訊，背後有更深層的原因。

許多投資者將黃金視為對抗通膨的避險工具，因為與法定貨幣不同，黃金無法被央行隨意印製。希夫說：「投資者甚至還沒意識到央行在做什麼，但央行行長們是法定貨幣體系的內部人士。這些內部人士正拋售美元來購買黃金。他們顯然知道一些大眾還沒察覺的事情。」

希夫認為背後原因很簡單，就是通膨不會消失。他說：「投資者還沒意識到高通膨將持續存在。他們仍然相信聯準會能將通膨率壓回 2%，但這是不可能的。通膨不會接近這個目標。事實上，它已經觸底，並正在進一步回升，而黃金的價格尚未完全反映這一現實。」

但可以肯定的是，自2022年的高峰期以來，整體通膨已經有所緩解。2025 年 2 月，美國消費者物價指數（CPI）年增2.8%，遠低於2022年6月創下的9.1%的峰值。然而，希夫仍堅信，持續的印鈔將推高通膨，並進一步拉抬黃金價格。

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