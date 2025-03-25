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台灣無人機國家隊搶進日本市場

2025/03/25 13:55

經濟部部長郭智輝（中）見證下，台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）協同主席吳秀蕙（左），日本無人機聯盟（Japan Drone Consortium；JDC）理事長野波健藏（右）簽署產業合作備忘錄。（無人機聯盟提供）經濟部部長郭智輝（中）見證下，台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）協同主席吳秀蕙（左），日本無人機聯盟（Japan Drone Consortium；JDC）理事長野波健藏（右）簽署產業合作備忘錄。（無人機聯盟提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）在經濟部郭智輝部長見證下，與「日本無人機聯盟（Japan Drone Consortium,JDC）」共同簽署合作備忘錄。聯盟協同主席，中光電智能機器人董事長吳秀蕙表示，台日的無人機合作，將著重在防災、救災以及自主飛行測試領域，充分發揮雙方優勢，建立台日無人機的供應鏈體系。

吳秀蕙說，日本合作夥伴此次來台，將安排一系列參訪，全面展示台灣涵蓋上中下游的研製能量，並探討台日雙方供應鏈體系的整合模式，深化彼此緊密關係，進而促成臺灣無人機產業走向國際化，讓聯盟有機會與國際領先企業對話並建立連結。

JDC是日本無人機技術先驅，擁有293家會員，理事長野波健藏更被視為日本無人機研究的第一人，他強調，日本政府已編列逾千億日圓無人機預算，此次交流將成為台日無人機合作的重要轉捩點；同時指出，台灣優秀的製造實力、完善的電子與資通訊供應鏈，是理想合作夥伴，期許未來台灣能赴日設點，在系統整合與關鍵技術形成互補。台日同為地震頻繁地區，未來若兩地發生災害，期待雙方都能以無人機技術第一時間提供支援。

去年9月「無人機聯盟」在經濟部支持下成立，由漢翔董事長胡開宏擔任主席，與中光電智能機器人等七家協同主席，共同帶領台灣搶攻海外商機。短短半年間，成員廠商已由最初的50餘家成長至超過200家。

經濟部部長郭智輝表示，根據國際機構預估，2030年全球無人機市場將達500億美元規模，過去台灣從組成無人機「國家隊」，現在更進一步組成台日無人機「國際隊」，集結眾人之力共同打國際盃，這會是最佳的機會。台日雙方過去在各個產業就曾有過許多合作的經驗，例如半導體產業，就有很多成功的合作案例。台灣的強項在於資通訊、半導體與系統整合能力，與日本在精密製造與應用導入的優勢高度互補，相信台日在過去深厚的合作基礎上，未來共同發展無人機，也會成為最佳典範。

無人機產業由府方及行政院政策指導推動，並由外交部、經濟部帶領聯盟成員，集結產官研各界一齊努力，不斷與全球理念相近的夥伴友善互動，無論是出國參展，或者在自家迎接國外訪團，都有許多國家表達高度合作意願。聯盟主席胡開宏表示，聯盟以系統商及供應商身分，陸續與多國確立合作意向，方向集中於技術與製造的深度結合，這樣的成績也彰顯政府政策方向正確，讓國內業者看見更多機會。

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