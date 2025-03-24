郭智輝任內漲2次電價？經濟部澄清：僅1次

經濟部長郭智輝。（記者方賓照攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部長郭智輝今（24）日在立法院經委會備詢時回應「任內漲了2次電價」。對此，經濟部澄清，部長去年520上任後，僅有10月1次電價調漲，今年4月電價調整方案因電價審議會尚未開會，故尚未決定方案。

經濟部指出，目前已召開4場次工作小組會議，針對台電公司財務情形、燃料成本、購電支出、輸配電支出及營業費用等成本資料進行詳盡討論。

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經濟部續指，目前電價費率審議委員會尚未召開，4月電價調整方案仍待電價審議會綜合考量電價反映成本，電價調整對民生物價的影響，審慎評估決定。

經濟部表示，俄烏戰爭導致燃料價格飆漲，近期國際燃料價格雖有回穩，但相較於疫情前5年均價仍在高價，例如2016至2020年煤價80元/噸、氣價9元/立方公尺，2025年煤價預估120-130元/噸，氣價15.4元/立方公尺，均高出2016至2020年均價甚多。

經濟部重申，台電目前虧損是因2022至2024年受全球地緣政治影響，國際燃料價格上漲所致，各國均多次大幅調漲電價因應，韓國2024年民生、工業電價累計漲幅達49%、106%，法國也調漲47%、65%。

相較之下，我國為照顧民生與穩定物價，由台電吸收部分國際燃料成本漲勢，近3年吸收成本達6000億元，因未足額反映於電價，致使2024年累虧來到4229億元。

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