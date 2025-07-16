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台積電2奈米大爆發！韓媒緊張：三星只能邊緣求生

2025/07/16 16:39

台積電明年將2奈米產能翻倍，三星電子將專注於贏得大型科技訂單。（示意圖，路透）台積電明年將2奈米產能翻倍，三星電子將專注於贏得大型科技訂單。（示意圖，路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電（TSMC）預計在今年下半年，開始為蘋果的下一代智慧型手機大量生產使用2奈米製程的處理器，並計劃在明年將2奈米製程的產能擴大至原本的2倍。然而韓媒指出，與此同時，與台積電市佔率差距逐漸擴大的三星電子，現在只能由旗下系統LSI事業部主導生產自家設計的Exynos 2600晶片，並全力爭取輝達、高通以及美國電動車企業等大型科技公司的訂單。

韓媒《Chosunbiz》報導，根據業界消息，今年下半年，台積電的2奈米產能將達到每月4萬至5萬片晶圓。首款2奈米製程量產產品將應用於蘋果下一代iPhone系列的處理器。台積電計劃以蘋果為首，明年起陸續擴大供貨給高通、輝達、超微（AMD）等客戶，並將月產能擴大至9萬片左右。

三星方面，則預計於今年下半年量產Exynos 2600，並將以穩定的良率與驗證後的性能為基礎，積極爭取外部客戶訂單，決心放手一搏。

報導指出，台積電擴大產能早已是業界預期的發展。全球目前具備3奈米以下先進製程技術的業者只有台積電、三星與英特爾這3家，但從實際量產良率與技術實力來看，「台積電仍然領先」，這也使得全球大型科技企業的訂單持續湧向台積電。相較之下，雖然三星也已進入3奈米第二代及2奈米製程量產階段，但由於在良率與製造性能方面仍無法完全滿足客戶需求，導致接單困難。英特爾方面，其18A製程目前僅用於自家CPU，尚未獲得外部客戶，因此已轉向強化14A製程的發展。

因此，台積電除了加速擴充2奈米產能，也同步擴張其先進封裝技術（CoWoS）的產能。據悉，台積電明年將使CoWoS封裝產能幾乎翻倍。然而，由於台積電的產能仍有限，部分全球大型科技企業也在尋求供應鏈多元化方案，包括考慮委託三星代工。除了台積電的先進製程價格偏高外，其產能限制也可能導致客戶無法如期取得所需產品。據悉，三星正在與輝達、高通和某美國電動車企業進行2奈米製程的評估。輝達主要評估其GPU產品，而高通則針對其AP。

業界人士指出「目前4奈米、5奈米、7奈米等既有主力製程的稼動率雖然很高，但多數是自用產品或加密貨幣挖礦機等，單位價格較低。因此，若能在製程成本更高的3奈米以下先進製程中獲得大型客戶，才能有效縮小虧損。」他也補充道「蘋果、輝達、高通等是長期向台積電大量下單的核心客戶，但其他企業擔心因排程靠後而延誤量產，因此加快了多元化代工策略的腳步。」

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