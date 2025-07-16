ASML財報亮眼難敵市場疑慮，股價暴跌近8%。（示意圖，法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕荷蘭科技巨頭「艾斯摩爾（ASML）」今（16日）公布2025年第2季財報，營收與獲利皆優於市場預期，淨訂單金額更繳出亮眼成績單。然而，ASML同時也發出警告，稱即使第2季財報亮眼，但看到總體經濟和地緣政治的不確定性不斷升高，公司對明年能否維持成長不敢樂觀。消息一出，引發市場疑慮，ASML今盤中股價一度暴跌近8%。

綜合媒體報導，根據ASML財報指出，受惠AI需求暴增，訂單金額飆逾4成，公司第2季營收為55.4億歐元（約新台幣1889.14億元），季增41%，優於市場預期48億歐元（約新台幣1636.8億元）。

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ASML不僅第2季訂單金額超預期，在AI投資熱潮推動先進晶片製造設備的強勁需求，公司第2季淨銷售額為76.9億歐元（約新台幣2622.29億元），亦優於市場預期75.1億歐元（約新台幣2200.43億元），至於淨利則為22.9億歐元（約新台幣780.89億元），優於市場預期20.5億歐元（約新台幣699.05億元）。

展望2026年，ASML執行長福克（Christophe Fouquet）表示，AI客戶基本面依然強勁，但宏觀經濟和地緣政治發展帶來的不確定性不斷升高，雖然公司持續為2026年的成長做準備，但目前還無法確定能否實現。

ASML執行長福克上述言論，有分析認為，可能是在暗示ASML下半年成長迅速放緩。消息一出，引發市場疑慮，ASML 16日開盤股價下挫，盤中一度暴跌逾8%，最低觸及650.9歐元。

截至台北時間16日下午4點50分左右，ASML股價暫報654.2歐元，跌幅7.35%。

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