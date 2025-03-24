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2月失業率略升至3.34％ 續創25年同月最低

2025/03/24 16:31

主計總處公布2月失業率3.34％，創25年同月最低。（記者鄭琪芳攝）主計總處公布2月失業率3.34％，創25年同月最低。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今公布2月失業率3.34％、創25年同月最低，但較1月上升0.04個百分點，主要是年後轉職潮影響；經調整季節因素後，2月失業率為3.35％、下降0.02個百分點。主計總處表示，目前整體勞動市場穩定。

根據調查，2月就業人數為1161.6萬人，月減3千人、年增4.4萬人；1-2月就業人數平均1161.8萬人、年增3.9萬人。2月失業人數則為40.2萬人，月增6千人，其中對原有工作不滿意而失業者增加4千人，因季節性或臨時性工作結束而失業者也增2千人。

按年齡層觀察，2月15至19歲失業率8.16％、20至24歲11.33％，多為初次尋職，處職場調適階段，因此失業率較高；隨著工作逐漸穩定，失業率呈下降，25至29歲失業率為5.69％，30至34歲為3.4％。

另，主計總處新增勞動力低度運用指標，2月4週失業人數為40.8萬人、月增9千人；工時不足就業人數為11.8萬人、月增9千人；潛在勞動力人數為13.4萬人、月減4千人。

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