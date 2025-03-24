近3年全台預售屋賣掉5.4兆 房貸需求仍大量

根據房仲業者彙整，近3年全台賣掉預售屋總額高達5.4兆元。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕房貸需求仍大，根據房仲業者彙整，近3年全台賣掉預售屋總額高達5.4兆元，既便扣除交屋償還的土建融金額，預期未來需要的房貸資金數量仍相對驚人。

根據信義房屋彙整近3個年度全台預售屋賣掉金額，2022年全台預售屋賣掉金額近1.3兆元，2023年約1.7兆元、2024年約2.4兆元。

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建商交屋拋限額房貸

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，這波銀行的道德勸說自主改善計畫至少到今年第三季末，房貸資金還是偏向緊縮，不過房市對於房貸資金需求仍殷切，現在部分建案交屋提供的方案中，受限銀行不是限額度就是限戶數，只能提供多家銀行方案擠額度，頗似交屋聯貸案，還有建案提供4至5家貸款銀行中，還包括農會方案避免客戶貸款碰壁。

根據統計顯示，2022至2024年的三年期間、六都預售屋賣掉金額前兩大都會區，以台中市最高、賣掉1.12兆元，其次則是新北市、3年賣掉1.07兆元。

曾敬德表示，目前銀行還是傾向多收回房貸資金，寬限期到期有些就不給展延，希望快點回收本金，並且控管房貸資金申請流出的速度，且資金要留給首購、都更與企業投資發展，房地產錢荒的狀況，短時間難以大幅改善，預售端客戶也是必須各顯神通，尤其名下已經有房貸的，可能就有貸款成數不足或不好借貸問題，未來一年錢的問題仍是吃緊。

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