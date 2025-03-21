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南山人壽獲IIC Asia Awards年度健康保險創新獎

2025/03/21 17:55

南山人壽獲得IIC Asia Awards年度健康保險創新獎，由商品暨健康策略部協理王保勲（左）前往香港代表領獎，右為香港精算學會健康委員會副主席Sherry Du。（圖由南山人壽提供）南山人壽獲得IIC Asia Awards年度健康保險創新獎，由商品暨健康策略部協理王保勲（左）前往香港代表領獎，右為香港精算學會健康委員會副主席Sherry Du。（圖由南山人壽提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕 南山人壽獲國際獎項「IIC Asia Awards」肯定，以「生活習慣病商品服務」成為臺灣第一個抱回「年度最佳健康保險創新獎」的壽險公司。

南山人壽表示，獲獎的專案是以問卷調查深度了解民眾的生活習慣及健康狀況，並推出有助轉嫁風險的創新商品及疾病預防的解決方案；同時，將持續結合「保險保障」、「健康服務」，與時俱進滿足各族群的不同需求。

IIC Asia Awards為亞洲保險界知名獎項之一，該獎項旨在表彰推動保險業創新發展的關鍵人物與企業，涵蓋技術創新、數位轉型、客戶體驗升級等面向，嘉許對於保險業具有深遠影響的創新成果與變革行動。

IIC Asia Awards今年首度擴大舉辦，廣邀亞洲保險公司加入角逐，南山人壽以健康守護圈專案「生活習慣病商品服務」參獎，一舉奪下首座獎盃。

南山人壽在2020年攜手大健康產業夥伴，首創「健康守護圈」，提供客戶創新的健康保障商品服務。這項倡議超越了傳統保險的範疇，從單純的理賠支付，轉化為可提供預防性醫療保健和醫療服務支援的永續健康領航者。

南山人壽表示，生活習慣病商品服務的專案核心，就是鑑於不良的生活習慣可能導致多種慢性病、失智症、癌症的風險上升，因此展開大規模的線上問卷調查並分析其結果，希望透過《2024國人生活習慣趨勢大調查》喚醒國人對於健康風險的意識。同時從保險保障規劃的核心本業出發，推出適切的保險商品及健康守護圈的健康加值服務，幫助國人抵禦疾病風險。

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