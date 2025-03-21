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AI晶片助攻美光財報報喜 資料中心營收大增2倍

2025/03/21 11:24

AI產品帶動下，美光Q2財報亮眼。（路透資料照）AI產品帶動下，美光Q2財報亮眼。（路透資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕記憶體大廠美光科技（Micron）公佈第2季財報，在AI（人工智慧）相關產品帶動下，業績表現亮眼，並給出超越分析師預期的財測，週四（20日）盤後股價一度大漲6％。

綜合外媒報導，美國Q2營收大增38％，從去年同期的58.2億美元（約新台幣1924.6億元）成長至80.5億美元（約新台幣2662.1億元），超出分析師預期的78.9億美元（約新台幣2609.2億元）。單季淨利為15.8億美元（約新台幣522.5億元），即每股1.41美元，高於去年同期的7.93億美元（約新台幣262.2億元），每股0.71美元。

AI大大推動了市場對於美光HBM（高頻寬記憶體）晶片的需求，美光表示，銷售成長主要受惠於公司最新的HBM晶片，這款晶片以成為高階AI伺服器的關鍵元件。美光HBM晶片銷售額也在本季首度突破10億美元（約新台幣330.7億元）大關，較前季成長50％。

美光商務長薩達納（Sumit Sadana）稱，隨著公司繼續提升HBM的產能和市佔率，2025年將繼續實現成長。薩達納補充，2025年，HBM晶片產能已全數銷售一空。

美光執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）則提到，這季資料中心的收入相較於1年前成長了2倍，美光正持續擴大技術領先地位。梅羅特拉預估，Q3的單季營收將創下紀錄，資料中心和消費者市場的DRAM（動態隨機存取記憶體）、NAND（儲存型快閃記憶體）預計都將成長。

展望未來，美光表示，Q3營收預計將達88億美元（約新台幣2910.6億元），高於分析師平均預期的85億美元（約新台幣2811.3億元），經調整後的每股盈餘預計達1.57美元，超過1.47美元的平均預期。

截至週四收盤，美光今年股價已漲22％，反觀那斯達克指數同期跌8％。

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