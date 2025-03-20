奧班與習近平抱緊緊 歐盟對BYD匈牙利廠展開反補貼調查

歐盟調查中國是否爲比亞迪在匈牙利的電動車工廠提供不公平補貼，旨在針對北京與匈牙利總理奧班（Viktor Orban，圖左）之間日益深化的經濟關係。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕英國《金融時報》報導，歐盟正在調查中國是否爲比亞迪（BYD）在匈牙利的電動車工廠，提供不公平的補貼，這是個高度敏感的舉動，旨在針對北京與匈牙利總理奧班（Viktor Orban）之間日益深化的經濟關係。

知情人士透露，歐盟執委會對於比亞迪工廠所展開的外國補貼調查正處於初步階段，此舉將進一步加劇與北京的貿易緊張，若歐盟發現這家中國公司因為不公平的國家補貼而受益，可能迫使比亞迪出售一些資產、降低產能、償還補貼、支付罰款。

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奧班長期以來一直與歐盟發生衝突，特別是在俄羅斯和烏克蘭戰爭問題上。近幾個月以來，他對歐盟採取了越來越強硬的立場，且因意識形態與他接近的川普贏得美國總統大選而變得更大膽。奧班預計週四將在布魯塞爾舉行的歐盟領導人峰會上否決對烏克蘭增加軍援。

去年在布達佩斯接待中國國家主席習近平的奧班，近年來成功吸引了中國對歐洲投資總額的四分之一。比亞迪在匈牙利南部斯格德地區的投資預計將達40億歐元（新台幣1432億元），創造多達1萬個工作機會。但歐盟官員表示，匈牙利這座工廠是由中國派自家勞工所建造，大部分使用中國進口零件，包括比亞迪自產的電池，為歐盟創造的經濟價值很小。

匈牙利歐洲部長波卡（Janos Boka）表示，該國未被告知這項調查，但強調「這不讓人感到意外，眾所周知任何發生在匈牙利的投資，似乎很快就會引起歐盟執委會的注意，歐盟執委會對發生在匈牙利的每件國家援助決定都加倍關注。但匈牙利很平靜，因為我們仔細審查了國家援助」。

歐盟的「外國補貼條例」自2023年7月實施以來，已對中國企業使用過幾次，若發現外國企業接受非歐盟政府直接或間接的援助，包括贈款、免息或低利貸款、獲減稅優惠的國家贊助研發和政府合約，該法能實施廣泛的補救措施。

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